Ferrari prepara una decoración especial en homenaje a Michael Schumacher en Monza

Ferrari prepara Monza. No solo crece la expectativa por el debut del motor equipado con el ADUO2, que debería reducir de forma significativa la brecha de potencia con el 6 cilindros Mercedes, con la esperanza de reabrir la lucha por el mundial, visto que Lewis Hamilton es segundo (empatado con George Russell) por detrás del líder del mundial Kimi Antonelli.

La Scuderia, para la 97ª edición del GP de Italia, tiene reservada para los tifosi del Cavallino una gran sorpresa: un homenaje a Michael Schumacher, el siete veces campeón del mundo alemán que sigue estando en el corazón de todos los aficionados de la Fórmula 1.

La cita tricolor en el templo de la velocidad llega treinta años después de la primera victoria de Schumacher con Ferrari en 1996 y veinte años después de la última victoria del Kaiser, en 2006. Entre medias hay una década de éxitos con 5 títulos mundiales y 71 victorias que marcaron el periodo más brillante en la historia del Cavallino.

Michael Schumacher, Ferrari F2004 Foto di: Charles Coates / Motorsport Images

Los SF-26 de Lewis Hamilton y Charles Leclerc tendrán por tanto una decoración especial dedicada al grandísimo campeón, y la carrera italiana será el escenario adecuado para reconocer a Schumacher el papel que se ganó con actuaciones extraordinarias que se han vuelto legendarias.

Schumacher vive una situación terrible tras el dramático accidente de esquí en Meribel el 29 de diciembre de 2013: el ex campeón alemán es cuidado con cariño por su esposa Corinna y por sus familiares, que tendrán ocasión de descubrir cuál es el apego del mundo de la Fórmula 1 a uno de los más grandes pilotos de la historia de las carreras.

En Monza se están preparando una serie de bellísimas iniciativas que estarán dedicadas a Schumi y que solo se harán oficiales en los próximos días.

De esta manera, el GP de Italia se prepara para un baño de multitudes no solo por el desafío mundial que enfrenta al italiano Kimi Antonelli con Ferrari, sino también por este merecido homenaje que el equipo de Maranello quiere rendir al alemán. Keep Fighting Michael...