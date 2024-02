Ferrari presenta el SF-24, su coche de F1 para 2024

La escudería italiana afronta la temporada 2024 con una sensación de renovación tras el fichaje de Lewis Hamilton para 2025.

Ese fichaje de alto nivel es la culminación de lo que se ha denominado "Operación Relanzamiento" mientras el director ejecutivo de Ferrari, John Elkann, y el director del equipo de F1, Fred Vasseur, trazan la ruta para que la Scuderia regrese a la parte delantera de la parrilla.

En el SF-24, Ferrari espera enmendar algunos de los problemas que frenaron a Charles Leclerc y Carlos Sainz el año pasado.

Aunque el coche 2023 del equipo demostró ser superrápido a una sola vuelta en las sesiones de clasificación, no pudo alcanzar ni de lejos el ritmo y la regularidad en carrera de la escudería de referencia, Red Bull.

Al final, el equipo consiguió una única victoria a lo largo de la campaña, gracias al éxito de Sainz en el Gran Premio de Singapur.

Ferrari espera que los desarrollos realizados en el SF-24 le ayuden a progresar en este frente y a reducir el tipo de rendimiento aerodinámico máximo que fue uno de los factores clave que ensombrecieron sus esfuerzos en la F1 a lo largo de la pasada temporada.

Aunque es demasiado pronto para juzgar los objetivos realistas del SF-24, y puede que sea demasiado esperar que se convierta en un coche capaz de vencer a Red Bull, en Ferrari hay entusiasmo por los pasos que se han dado y los planes que la llevarán a la era Hamilton.

Esto quedó demostrado la víspera de la presentación de Ferrari, cuando Elkann tomó la inusual decisión de dirigirse a la fábrica de F1 para presenciar los últimos retoques que se estaban dando a las pegatinas del nuevo SF-24.

Esto demuestra que la F1 está muy cerca del corazón de Elkann y que está prestando mucha atención a la operación del fabricante italiano en la categoría.

El optimismo en Maranello aumentará en las próximas semanas con la rumoreada llegada de una veintena de nuevos integrantes que ayudarán a la escudería a dar los pasos que considera necesarios para acercarse a los puestos de cabeza.

Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Photo by: Ferrari

"Presentar un coche nuevo al mundo por primera vez es siempre un momento muy emocionante para mí y para los pilotos, aunque todos estemos pensando ya en el momento en que nos enfrentemos a nuestros rivales en la pista. Este año, debemos empezar donde lo dejamos al final de la temporada pasada, cuando estábamos consistentemente en las primeras posiciones, con el objetivo de mejorar constantemente en todas las áreas", dijo Vasseur.

"Nos espera la temporada de Fórmula 1 más larga de la historia y Charles, Carlos y yo estamos de acuerdo en que debemos ser más clínicos y eficaces en la gestión de las carreras, tomando decisiones audaces, para obtener el mejor resultado posible en cada Gran Premio. A menudo se dice que tus fans pueden darte una marcha extra y eso será definitivamente cierto en lo que será un campeonato muy reñido y estamos orgullosos de saber que podemos contar con nuestros 'tifosi' de todo el mundo", agregó.

Leclerc, por su parte, comentó: "Me gusta mucho el aspecto del coche, incluidas las partes blancas y amarillas de la carrocería. Pero, por supuesto, lo que realmente me interesa es cómo se comportará en la pista, ya que eso es lo único que importa. El SF-24 debería ser menos sensible y más fácil de conducir, y para nosotros, los pilotos, eso es lo que se necesita para hacerlo bien. Espero que el coche dé un paso adelante en varios aspectos y, por la impresión que me he formado en el simulador, creo que estamos donde queremos estar. Esta temporada el objetivo es estar siempre delante y quiero dar muchas alegrías a nuestros aficionados, dedicándoles las victorias en las carreras".

Sainz, quien afrontará su último año como piloto de Ferrari, declaró: "Cuando vi el SF-24 por primera vez, me moría de ganas de subirme y arrancarlo. Ahora, estoy deseando conducirlo en pista para ver si se corresponde con la sensación que tuve en el simulador, que es que es el paso adelante que todos queremos. El objetivo es tener un coche más manejable y, por lo tanto, capaz de rodar a un ritmo de carrera constante, ya que estos son los requisitos básicos para luchar por victorias. Los pilotos hemos hecho todo lo posible para dar a los ingenieros información precisa y estoy seguro de que los trabajadores de Maranello habrán escuchado nuestras necesidades. Queremos dar una alegría a los aficionados, que tanto nos apoyaron el año pasado, incluso cuando las cosas no iban como queríamos".

