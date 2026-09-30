El problema con las interminables especulaciones sobre el jefe de equipo de Ferrari

Estamos otra vez en ese punto de la temporada de Fórmula 1. Ya sabes cómo va: Ferrari tiene una tarde algo deslucida en un circuito que no se esperaba del todo que favoreciera sus puntos fuertes, cierto individuo sugiere a un medio que "en realidad, quizá encajaría bastante bien en Ferrari", y así Fred Vasseur acaba recibiendo preguntas sobre la seguridad de su puesto únicamente a raíz de la autopromoción especulativa de dicho individuo.

Ocurrió el año pasado por la época de Barcelona, si recuerdas: en la rueda de prensa de los jefes de equipo (justo después de que Flavio Briatore despachara de forma hilarantemente tajante una pregunta sobre Mick Schumacher) le preguntaron a Christian Horner por su vinculación con Ferrari, a lo que respondió: "siempre hay un montón de especulación en este negocio, gente que viene aquí, va allá, lo que sea. Creo que la gente del equipo sabe exactamente cuál es la situación. Quiero decir, mi italiano es peor que el inglés de Flavio, así que ¿cómo demonios funcionaría eso?"

Más importante aún, el vínculo pareció surgir de la nada. Luego Red Bull prescindió de Horner a principios de julio, Vasseur firmó un nuevo contrato con Ferrari a finales de mes, el vínculo Horner-Ferrari tuvo la vida de una mosca de la fruta, y todos seguimos con nuestras vidas. Pero la vida a veces es cíclica, y así acabamos volviendo sobre terreno ya pisado; Horner concedió una entrevista a The Times, insinuó que Ferrari sería el único equipo de la parrilla en el que no pediría una participación accionarial para dirigirlo, se deshizo en elogios sobre su historia y su condición de gigante dormido, y luego dijo algo sobre que Toto Wolff necesitaba de nuevo un rival. O, como lo expresó Vasseur sin rodeos: "El señor Horner está buscando trabajo."

En términos futbolísticos, esto se clasificaría como un "guiño para que vengan a buscarme": un intento cuidadosamente diseñado de solicitar una oferta de un equipo rival sobre la base de que un jugador "siempre ha soñado con jugar para ellos", aunque el estatus y el prestigio pueden olvidarse convenientemente si el sueldo es especialmente lucrativo. Pero el señor Horner no necesita el dinero. Probablemente simplemente echa de menos la F1, y está un poco aburrido de que su filete sea demasiado jugoso y su langosta demasiado mantecosa.

En cualquier caso, no es del todo justo para Vasseur y su equipo. Ferrari ha soportado durante décadas el problema en gran medida único de una especulación excesiva sobre el funcionamiento interno del equipo, y es algo que el propio Vasseur criticó, más por preocupación por sus empleados que por su propio futuro.

El año pasado, puso como ejemplo que un periódico italiano había sugerido que el Cavallino Rampante iba a fichar a un puñado de ingenieros de otros equipos, lo que llevó a los ingenieros que ya ocupaban esos puestos a temer por su futuro. Vasseur razonó, y de manera acertada, que esos empleados deberían poder existir en un mundo en el que no tengan que mirar por encima del hombro por culpa de la especulación mediática.

Lewis Hamilton atribuyó a Vasseur la razón por la que se incorporó a Ferrari. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Tienes que entender que cuando un periodista dice que Ferrari contratará a este nombre para este puesto, hay alguien en ese puesto y el domingo por la noche ese tipo dice 'OK, mañana por la mañana ya no tendré trabajo si lo que dice el periódico es cierto, tendré a alguien en mi puesto'", dijo Vasseur el año pasado.

"Ahora estamos en esta situación a diario en Italia y es demasiado. Si quieren tener éxito, tenemos que poder trabajar en un entorno limpio y no estamos en esa situación.”

Esto ha sido un problema durante décadas. Se cuenta que, a finales de los años 90, Ross Brawn prohibió los periódicos en las oficinas de Maranello para evitar que los miembros del equipo tuvieran que preocuparse por semejantes especulaciones, pero eso es mucho más complicado en la era de las redes sociales, donde la gente las revisa por costumbre y ve sus comentarios de Instagram secuestrados por quienes no entienden el concepto de límites personales.

El papel de jefe de equipo debe dejar de verse como análogo al de un entrenador de fútbol, y cambiar a uno por otro no va a hacer mágicamente que el coche sea más rápido. En la F1 no hay efecto entrenador nuevo

Por supuesto, hay aficionados fervientes de Ferrari que quieren que el equipo empiece a ganar más. No gana un título desde 2008, aunque estuvo muy cerca del campeonato de constructores en 2024, cuando se enfrentó a McLaren en la final de Abu Dhabi de aquel año. También es justo decir que los resultados recientes no han alcanzado las cotas de la primera mitad de 2026, ya que equipos como McLaren y Red Bull han mejorado mucho tras empezar el año con mal pie.

Pero aquí está la verdad incómoda: cambiar la suerte de un equipo de F1 es un proyecto continuo a largo plazo. El papel de jefe de equipo debe dejar de verse como análogo al de un entrenador de fútbol, y cambiar a uno por otro no va a hacer mágicamente que el coche sea más rápido. En la F1 no hay efecto entrenador nuevo. No pones a Ole Gunnar Solskjaer en el muro de boxes y empiezas a ganar carreras solo con buenas vibraciones. Los equipos dependen de su infraestructura y de sus procesos en la fábrica tanto como de las habilidades de sus pilotos. Es una verdad aburrida, de acuerdo, pero nadie dijo que la realidad tuviera que ser emocionante en todo momento.

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Este nivel de especulación nunca se veía realmente cuando los jefes de equipo eran a menudo los propietarios del equipo, pero eso era cuando la F1 era una entidad mucho más pequeña. Hoy, solo Toto Wolff y Adrian Newey son auténticos accionistas en sus respectivos equipos, mientras que el resto son trabajadores contratados elegidos para liderar un equipo de unas 1000 personas. La gestión en el fútbol, con sus propios desafíos, puede ser como girar una lancha rápida; la gestión en F1 se parece más a dar la vuelta a un petrolero atascado en el canal de Suez.

Dependiendo del estado del equipo, puede requerir años ponerse en posición de ganar, especialmente si hay una serie de limitaciones que impiden al equipo avanzar. Y no olvidemos que el grupo que los rodea tampoco se queda quieto; incluso las inversiones en áreas objetivamente correctas del equipo no garantizan nada, porque hay otros 10 equipos emprendiendo el mismo viaje.

Ferrari ya ha pasado por todo esto antes. A Jean Todt le llevó años reestructurar el equipo a mediados de los 90, aunque contó con una ayuda significativa con la llegada de Michael Schumacher y el trasplante del liderazgo técnico de Benetton a Maranello; e incluso entonces, el éxito en el campeonato no fue instantáneo.

Ferrari ha tenido una mejor temporada en 2026, pero perdió terreno frente a Mercedes y Red Bull en Bakú. Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Incluso entonces, el contexto ayuda; Williams cayó cuando perdió a Newey y Renault, McLaren volvió a ganar títulos pero empezó a tener sus propias dificultades con la fiabilidad y la falta de cohesión a principios de los 2000, y Ferrari acabó siendo destronada por un Renault resurgente y un cambio en el reglamento de neumáticos. No se trata de restar brillo a los títulos de Ferrari, sino de subrayar que esto ni siquiera es análogo a la actualidad. El equipo tenía menos de la mitad del tamaño de la escudería Ferrari actual, y la F1 no estaba ni de lejos tan refinada. En 2050, será aún más difícil cambiar el orden competitivo.

Y no olvidemos que esta es solo la cuarta temporada de Vasseur al frente de Ferrari. Bajo su gestión, Ferrari logró la única victoria de un 2023 dominado por Red Bull, casi ganó un título, tuvo un año flojo en 2025 (que, seamos sinceros, fue una apuesta de ingeniería que no salió bien) y desde entonces ha conseguido dos victorias en una temporada caracterizada por el dominio de Mercedes y una completa sacudida del reglamento.

Y Horner también sabe cómo va todo esto. Había construido Red Bull con Newey a su lado, pero fue el cambio reglamentario de 2009 el que finalmente llevó al equipo a la cima, igual que fue la llegada en 2014 de las reglas turbohíbridas lo que hizo retroceder al equipo. ¿Fue sometido a semejante escrutinio durante los años de vacas flacas posteriores a 2013? No, y fue bueno para el equipo que el difunto Dietrich Mateschitz siguiera apoyando la operación, que acabó ganando en la década de 2020.

El tiempo de Horner sí llegó a su fin, pero podría decirse que fue en un momento en el que Red Bull sintió que necesitaba renovar por completo el equipo tras la muerte de Mateschitz, la salida de otros miembros clave del equipo, las acusaciones que rodeaban a Horner y la lucha de poder de 2024 entre él y Helmut Marko. Pero incluso entonces, aquello fue la confluencia de distintos hilos entrelazándose en una pegajosa telaraña de problemas; Vasseur no está en tal posición.

Si Ferrari estuviera instalada en la zona media y luchando por sumar puntos, entonces semejante especulación sería comprensible, aunque seguiría siendo ligeramente desagradable si hubiera una razón clara para un bache. Pero ha ganado carreras esta temporada, incluso con un motor falto de potencia, y ocupa la segunda posición en el campeonato de constructores pese al resurgimiento de sus otros competidores del "Big Four".

¿Necesita el equipo un impulso? Claro. Pero ceder a la especulación no cambiará eso.

¡Esto no es fútbol!