Ferrari: el problema del SF-25 el viernes en Abu Dhabi

Leclerc octavo, Hamilton decimocuarto. Estas son las posiciones que Ferrari está confirmando en este, doloroso, final de temporada. En el box de la Scuderia hay un fuerte deseo de cerrar la temporada 2025 con un signo positivo, pero el camino sigue siendo cuesta arriba. "Lo estamos intentando todo", comentó Leclerc, "pero hay algo que se nos escapa desde hace dos o tres carreras, y no entiendo muy bien qué es. Estamos haciendo todo lo posible para averiguarlo y espero que podamos encontrar una solución antes de la calificación de mañana."

Los márgenes vistos en la sesión FP2 no son prohibitivos, Leclerc está a poco más de una décima de la segunda fila, pero los nombres de los rivales son nuevos: Bearman, Hulkenberg, Bortoleto. Es difícil predecir a qué puede aspirar Charles en la calificación de mañana, igual que es imposible lanzarse a hacer predicciones con Hamilton.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

El rendimiento de Lewis sigue siendo una incógnita, las tres décimas de diferencia que le separaban de Leclerc en la vuelta de clasificación se acumularon en las tres últimas curvas. Antes de la entrada en la curva 12 Lewis aventajaba en una décima el tiempo de su compañero de equipo, luego en el tramo restante hasta la meta se dejó medio segundo en pista. El tiempo de Hamilton en el tercer sector (30"612) fue una milésima más rápido que el de Franco Colapinto y siete décimas más lento que el de Lando Norris.

Lewis se saltó la sesión de FP1, dejando el monoplaza a Arthur Leclerc, y probablemente esto también influyó. "Hice todo lo que pude para recuperar el ritmo lo antes posible", comentó Hamilton. "Tuve que lidiar con un equilibrio bastante duro, pero todavía tengo esperanzas de sacar un poco más de potencial del coche. En el primer y segundo sector estamos ahí, pero cuando entramos en el tercero nos cuesta. Si podemos solucionar este problema mañana podremos dar un paso adelante".

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Andy Hone/ LAT Images vía Getty Images

Para Leclerc, la mayor emoción del día fue compartir la sesión FP1 con su hermano Arthur, bautizado como 'jr.' y 'sr.' en la radio del equipo por sus rivales.

Estar en la pista con mi hermano siempre es especial", comentó, "pero por desgracia esa ha sido la única nota positiva de hoy. El resto ha sido agotador, pero me gustaría terminar con una nota alta, no parece fácil, pero lo haré lo mejor que pueda".

En la simulación de ritmo de carrera, Leclerc ha completado diez vueltas con un tiempo que le sitúa en el top-10, pero como viene siendo habitual, es la posición de salida la que condicionará el ritmo de carrera. Necesitará un último empujón en la clasificación de mañana.