Sainz cree que el rebote en las curvas de alta velocidad es lo que ha descarrilado las perspectivas de Ferrarien el Gran Premio de España de Fórmula 1.

El español y su compañero de equipo, Charles Leclerc, esperaban estar en la lucha por la pole position en Barcelona, pero terminaron en la tercera fila, ya que Lando Norris, de McLaren, superó a Max Verstappen por la primera posición y los dos Mercedes quedaron justo detrás de ellos.

Mientras que Ferrari esperaba dar un paso adelante con un nuevo paquete de mejoras, Sainz cree que las perspectivas de la escudería naufragaron en última instancia por su incapacidad para solucionar el porpoising a alta velocidad.

"Hemos estado luchando todo el fin de semana con las curvas de alta velocidad", dijo. "Seguimos teniendo este fenómeno, el fenómeno del rebote, que nos lo hace pasar muy mal en las curvas de alta velocidad".

"Probablemente esto también está matando un poco el neumático para el tercer sector. No lo sé".

"Pero sigue siendo el tercer año de estas regulaciones (y) estoy luchando contra este porpoising en las curvas de alta velocidad cuando se pone carga lateral en el coche. Y ha sido duro todo el fin de semana para tratar de deshacerse de él. Y aún no lo hemos conseguido".

"Venimos a esta pista, y puedes ver a McLaren y Red Bull con cero rebotes, y creo que están haciendo un buen trabajo".

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images

Sainz dijo que Ferrari creyó hasta la Q2 que podía tener opciones de pole position, pero sus esperanzas se extinguieron cuando sus rivales consiguieron extraer más ritmo de sus coches.

"Nos hemos dado cuenta de que Red Bull, cuando sube el ritmo, y McLaren cuando lo sube, tienen ventaja sobre nosotros", dijo.

"Estoy decepcionado porque, sinceramente, después de los entrenamientos libres pensé que teníamos posibilidades de luchar por la pole este fin de semana. Pero rápidamente en la Q2 nos dimos cuenta de que estábamos demasiado lejos".

Leclerc, que ocupó la quinta plaza de la parrilla por delante de Sainz, dijo que no se había sentido cómodo con el Ferrari en ningún momento en lo que va de fin de semana.

"Lo he pasado muy mal hasta la clasificación realmente, hasta la FP3 diría yo", dijo. "La FP1 y la FP2 fueron extremadamente difíciles para mí. La FP1, teníamos el paquete antiguo, teníamos que hacer obviamente la comparación entre los dos coches que era necesaria".

"En la FP2, el coche parecía realmente fuera de lugar y el equilibrio era realmente difícil. Hoy hemos cambiado básicamente, no todo, pero sí muchas cosas en el coche. En la FP3 me he sentido mucho más cómodo. Sin embargo, el ritmo no está ahí".

"Estoy contento en cierto modo con el progreso y con las sensaciones que he tenido de ayer a hoy, que creo que darán sus frutos en la carrera".

"Pero no estoy contento y estoy decepcionado con el ritmo del coche hoy en la clasificación porque estamos más lejos de lo que habíamos previsto".