Los pilotos de Ferrari F1 padecieron la carrera sprint en Brasil

Después de que Max Verstappen, a la postre vencedor, adelantara al poleman Lando Norris en la curva 1 de la carrera de 24 vueltas del sábado en Interlagos, casi todos los participantes se quejaron de tener que gestionar las temperaturas.

Mientras que Charles Leclerc subió del séptimo al quinto puesto y su compañero de equipo en Ferrari, Carlos Sainz, ganó un puesto para terminar octavo, ambos se vieron gravemente limitados por la necesidad de levantar el pie del acelerador.

Sainz reconoció que fue la carrera en la que más tuvo que levantar el pie del acelerador después de que ambos completaran la competencia con un juego usado de neumáticos Pirelli de compuesto blando.

"Usamos todos los peores juegos posibles que teníamos disponibles y guardamos los buenos (para el gran premio del domingo), así que esperemos que esto ayude".

"Pero no será muy positivo si tenemos que seguir haciendo tanto lift and coast (la acción de soltar el acelerador antes de una curva y dejar que el coche siga con su impulso), que para nuestras temperaturas era muy, muy complicado. Sencillamente no pudimos empujar en nuestra carrera".

El español añadió que también necesitó ir más despacio cuando corría con aire limpio, y no sólo cuando seguía a otros coches.

Oscar Piastri, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

También es la razón por la que Daniel Ricciardo pudo adelantar al Ferrari más de una vez, ya que Sainz confiaba en el DRS para compensar su frenada temprana.

"Esperemos que vaya en una dirección mejor, pero hoy es el día en el que más he tenido que hacer lift and coast".

"He tenido que hacer tanto lift and coast que ni siquiera podía forzar la frenada, así que he tenido que asegurarme de que tenía DRS para al menos ser rápido en las rectas".

El jefe del equipo, Frederic Vasseur, dijo que sus pilotos habían quedado "expuestos" debido a un error.

"Hoy hemos cometido un pequeño error en la refrigeración y hemos pedido a los pilotos que hicieran mucho lift and coast a partir de la segunda vuelta".

Leclerc dijo que estuvo levantando el pie del acelerador "básicamente en cada curva", pero esperaba que arrancar segundo en el GP del domingo le quitara algo de tensión.

De todos modos, admitió que el ritmo del sábado de Red Bull significaba que sería casi "irrelevante" pasar a Verstappen en la salida cuando ambos compartan la primera fila.

"Los coches se están volviendo tan rápidos ahora que tienes que hacer este tipo de maniobras... Pero seguro que, por mi parte, fue el peor (en lo que va de año)".

"Si este es el ritmo de los coches, entonces estoy bastante seguro de que incluso si lo adelanto (a Verstappen) eso es un poco irrelevante, porque creo que en dos o tres vueltas, él debería estar adelantándome".

