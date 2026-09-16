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Ferrari y Racing Bulls concluyen su trabajo con los compuestos blandos de 2027 en Imola

En el circuito Enzo y Dino Ferrari de Imola, los dos equipos italianos han seguido trabajando con los tres compuestos más blandos de la gama 2027 fabricados por Pirelli. Giovinazzi ha rodado con el SF-26. Por su parte, en Racing Bulls han participado los dos pilotos titulares.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Publicado:
Antonio Giovinazzi, Ferrari

Hoy se ha celebrado la última de las dos jornadas de pruebas de Pirelli en el circuito Enzo y Dino Ferrari de Imola, en condiciones de pista seca y con temperaturas del aire y del asfalto bastante similares a las de ayer.

En la jornada de hoy, Ferrari volvió a ser protagonista, pero también lo fue Racing Bulls. Los dos equipos italianos han trabajado con los compuestos más blandos fabricados por la marca milanesa, proveedora exclusiva de neumáticos para la Fórmula 1, que se seleccionarán de cara a la próxima temporada.

En cuanto a Ferrari, el SF-26 lo pilotó Antonio Giovinazzi, piloto de reserva del equipo de Maranello, mientras que ayer les tocó el turno a los dos pilotos titulares, Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

El piloto de Apulia completó nada menos que 135 vueltas, es decir, 663 kilómetros, que se suman a los 623 recorridos ayer por Leclerc y Hamilton. El mejor tiempo de Antonio fue de 1'19"894. Su programa, sin embargo, se centró exclusivamente en los compuestos C3, realizando tanto simulaciones de clasificación como pruebas de ritmo de carrera. 

En cuanto a Racing Bulls, al volante del VCARB03 se turnaron los dos pilotos titulares de esta temporada: Liam Lawson —que en las últimas carreras sustituyó al lesionado Isack Hadjar, compitiendo para Red Bull Racing— y Arvid Lindblad.

Liam Lawson, Racing Bulls

Liam Lawson, Racing Bulls

Foto de: Pirelli

El neozelandés, que ha disputado los tres últimos Grandes Premios con Red Bull, completó por la mañana algunas vueltas de rendimiento con los compuestos C3 y C4, antes de centrarse en una serie de tandas largas con el C4. Lindblad siguió un programa similar y, por la tarde, probó los compuestos C3 y C5.

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Lawson completó 65 vueltas, sumando un total de 319 kilómetros, y marcó el mejor tiempo de 1'18"471. Lindblad completó 73 vueltas, sumando 358 kilómetros, con un tiempo de 1'18"454.

Durante las dos jornadas de pruebas de Pirelli, en las que ayer también participaron los pilotos titulares de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, se completaron un total de 400 vueltas, lo que equivale a 1 963 kilómetros. 

La próxima prueba de desarrollo de neumáticos está prevista para mediados de octubre en el circuito francés de Magny-Cours, donde se utilizará el sistema de riego artificial de la pista para evaluar nuevas soluciones destinadas a condiciones de mojado.

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