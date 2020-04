Ferrari: Sin decisiones "emocionales" para el futuro de la F1

Durante la última reunión, los equipos de la Fórmula 1 acordaron reducir el límite presupuestario para 2020 de 175 millones a 150 millones, una medida que se tomó de forma provisional.

Sin embargo, McLaren y otros ahora están presionando por $ 125 millones, y se ha discutido una escala descendente para los próximos años.

Ferrari, que junto con Mercedes y Red Bull son los más afectados por el límite de presupuesto que entrará en vigor el próximo año, tienen reservas de tomar una decisión de una mayor reducción sin antes evaluar las consecuencias.

"Somos plenamente conscientes de las dificultades de algunos equipos", dijo Binotto a Sky Sports News. "Somos plenamente conscientes de que de alguna manera necesitamos abordar los costos para el futuro de la F1 y reducirlos, que es el primer factor que hace que cada equipo sobreviva".

"Actualmente estamos discutiendo con la F1, la FIA y todos los equipos una reducción del tope presupuestario, pero no debemos olvidar, al hacer ese ejercicio de alguna manera, que tenemos diferentes estructuras, tenemos diferentes activos".

Como se reveló anteriormente, la reunión en línea del lunes entre los directores de las escuderías, los jefes de la Fórmula 1 y la FIA presentó una discusión sobre los diferentes niveles de capitalización para los equipos, y aquellos que diseñan y suministran piezas a equipos cliente deberían obtener un nivel más alto.

"Hay equipos que son constructores, [como] Ferrari y otros donde estamos diseñando, desarrollando, homologando y produciendo cada componente individual de nuestros autos".

"Otros equipos son clientes, por lo que compran algunas piezas, por lo que obviamente no tienen la misma estructura porque no están diseñando, desarrollando, etc., todos esos componentes".

"Así que creo que cuando hablamos de un límite de presupuesto, no debemos olvidar que tenemos situaciones diferentes, y es importante que encontremos un terreno común que se adapte a las diferentes situaciones, y tal vez la respuesta no sea un límite de presupuesto igual para todos”.

"Más importante, tuvimos una reunión [el lunes] con todos los equipos, la FIA, la F1, y creo que ha sido una reunión constructiva y positiva. Creo que todavía me queda decir que se requiere un análisis para tomar las decisiones correctas. Debemos evitar ser realmente emocionales en este momento”.

"Sabemos que enfrentaremos situaciones difíciles, pero también necesitamos mantener de alguna manera el ADN y la esencia de la F1, que es la competencia, y no debemos olvidarnos de la F1 y el automovilismo".

“Es importante observar claramente todos los detalles y tomar una decisión racional que se haya basado en todas las consideraciones y no en las emociones".

Binotto estuvo de acuerdo en que no era un buen momento para tomar decisiones tan importantes.

"No, ciertamente no. Se necesita también tener una visión a largo plazo. Es importante que miremos hacia adelante y nos aseguremos de tomar la decisión adecuada con las prioridades adecuadas. Pero como dije antes, no creo que debamos evitar simplemente actuar de manera emocional en este momento".

Binotto fue una de las personas que apoyó la decisión de posponer el cambio de regulaciones de 2021 a 2022, y considera que era una medida necesaria.

"Creo que fue la decisión correcta y buena, porque fue una decisión responsable. Creo que la situación y la emergencia que enfrentamos es la prioridad, y no solo podemos actuar en interés de un solo equipo, en el interés de Ferrari”.

“Mirando la imagen más amplia y la situación más amplia, sabemos que el tiempo se volvería muy apretado para desarrollar dos autos para 2021, así que creo que al final esa fue la elección correcta”.

