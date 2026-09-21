Ferrari está reorganizando el departamento de motores y espera la llegada de un refuerzo de peso

Ferrari ya se ha adentrado en el futuro: el equipo del Cavallino está llevando a cabo una reestructuración del departamento de motores sin hacer mucho ruido, pero con el objetivo de dar un nuevo impulso de ideas al grupo de trabajo dirigido por Enrico Gualtieri.

La Scuderia aún no ha abandonado el desarrollo del SF-26, pero la atención de los técnicos se ha desplazado ya hacia 2027. En Maranello esperan la llegada de algunos refuerzos externos: en concreto, se espera la incorporación de una figura destacada de Red Bull Powertrains. Se trata de un ingeniero cuyo nombre aún se desconoce, pero que se ha visto obligado a cumplir un año de "gardening leave", lo que indica que es un profesional de primer nivel.

Según los rumores, se dice que es uno de los especialistas llamados a Milton Keynes desde Brixworth, es decir, desde Mercedes AMG High Performance Powertrains, el reino de Hywel Thomas, donde nació la unidad de potencia que está dominando la temporada 2026 con doce victorias en catorce Grandes Premios disputados.

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Será un técnico que aportará la cultura de dos equipos de trabajo con filosofías muy distintas a las que se practican en Maranello y que debería aportar ideas frescas. Y no será el único refuerzo que se incorporará al equipo de Gualtieri de aquí a finales de año, ya que también se prevén incorporaciones específicas en el área de chasis y aerodinámica, a cargo del director técnico Loic Serra.

Y no solo eso, sino que, según ha podido saber Motorsport.com, también habrá movimientos dentro del mundo del motor, con traspasos y ascensos internos destinados a liberar nuevas energías, aunque Davide Mazzoni, Guido De Paola y Luigi Fraboni, figuras destacadas de la "vieja" guardia, seguirán estando en el... corazón del Cavallino.

Desde el área de GT llega Francesco Morettini, que tendrá la tarea de reorganizar la oficina técnica: especialista en electromecánica y en el desarrollo de componentes estratégicos, se integrará con Francesco Marino, que ya se encarga del área de calidad, y con Luca Poggio, director del área híbrida y electrónica del producto. Son figuras con más de veinte años de experiencia en la Scuderia: no son novatos, sino técnicos de alto nivel capaces de integrarse en la plantilla actual.

Ferrari está definiendo el motor de 2027 con el objetivo de intentar reducir la diferencia de potencia con respecto al Mercedes M 17 E Performance. No habrá un abandono del motor "caliente", sino una revisión del concepto que, en cualquier caso, a un aumento de la temperatura en la cámara de combustión gracias a la culata y a los componentes del motor de seis cilindros de acero, lo que irá en paralelo a la evolución de la gasolina Shell, ya que en el paddock aún no se considera la más competitiva. Está prevista la adopción de un turbocompresor Garrett de mayor diámetro, siguiendo los pasos de Mercedes y Red Bull para buscar potencia y optimizar los tiempos de recarga del sistema híbrido.

Las ventajas del tan denostado proyecto del motor 067/6 no se han aprovechado al máximo en lo que respecta al chasis y la aerodinámica, ya que aún existe un margen importante para reducir las masas radiantes en favor de un monoplaza más extremo en cuanto a la reducción de la resistencia al avance. Además, el retroceso del "T-tray" establecido por el reglamento de la FIA obligará también a rediseñar la carrocería en la zona situada debajo de las piernas de los pilotos.

Ferrari, por lo tanto, tiene la ambición de presentar para el próximo campeonato un monoplaza capaz de plantar cara a Mercedes: partiendo de estas premisas, no parecen creíbles los rumores de quienes desearían un cambio en la dirección de la Scuderia en sustitución de Fred Vasseur. Si se produjera la sustitución del director del equipo, inevitablemente quien llegara a la Dirección Deportiva se vería tentado a realizar un cambio profundo, al tener que empezar un ciclo prácticamente desde cero. No parece que esa sea, por ahora, la voluntad de quienes dirigen el Cavallino...



