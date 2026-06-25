Sería "tonto" que Ferrari no escuchara a Lewis Hamilton, dice Damon Hill

El campeón de Formula 1 de 1996, Damon Hill, ha afirmado que Ferrari habría sido "tonta" si hubiera ignorado los comentarios de Lewis Hamilton después de realizar una inversión financiera tan importante en el siete veces campeón.

Hablando en el podcast Chequered Flag de la BBC tras la emotiva victoria de Hamilton para el equipo de Maranello en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, Hill explicó cómo el británico ha remodelado el monoplaza del equipo para adaptarlo a su estilo de conducción.

La victoria marcó el final de un periodo difícil para Hamilton, que había tenido problemas con los coches de la era del efecto suelo en sus últimos años en Mercedes, y en su primera temporada con Ferrari.

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"Hemos pasado por la emoción, como siempre hacemos con Lewis, del dolor de Abu Dhabi y luego también de no tener un coche competitivo en Mercedes y de que le resultara muy difícil parecer recuperar su forma, y el año pasado, cuando tocó fondo en la desesperación", dijo Hill.

"Y ahora ha vuelto, ha cumplido y tiene un coche. Ha hecho que Ferrari lo escuche, eso es lo que me parece. Les ha hecho escuchar: 'Necesito esto del coche'."

Hamilton hizo instalar discos y pastillas de freno Carbon Industrie en su SF-26 en 2026, tras haber usado el mismo proveedor durante toda su etapa en Mercedes. Después de que Charles Leclerc atribuyera su accidente en el Gran Premio de Mónaco a sus frenos Brembo, el piloto monegasco cambió a la misma configuración que su compañero de equipo desde Barcelona.

"Parte de ello es que el reglamento se adaptaba un poco a su estilo de conducción. Pero claramente la historia de los frenos es muy importante porque para los pilotos esa es una parte crucial de nuestro trabajo", continuó Hill. "Tienes que tener confianza si vas a frenar en el último milisegundo. Tienes que saber que va a funcionar, y tienes que poder controlar el coche al entrar en la curva.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Así que parecía haber resuelto eso, y eso fue porque probablemente dio suficientes golpes sobre la mesa en Ferrari y lo escucharon, y están yendo en su dirección."

Añadió: "Bueno, han hecho una inversión enorme en él, ¿no? Así que sería una tontería no escucharlo. Pero la duda, supongo, en su mente era: ¿todavía lo tiene? Necesitaban pruebas de que podía cumplir si ponían toda esta inversión y tiempo.

"Pero lo han hecho y Fred Vasseur es un aliado muy, muy valioso en ese departamento porque podrá ver a Lewis y conoce a Lewis desde los primeros días y puede decirle a Ferrari: 'Escuchen, tienen que darle lo que quiere', o Lewis estará solo en esa organización.

"No es un lugar donde quieras estar solo. Hay tanta presión sobre Ferrari que a veces parecen un poco perdidos y como si necesitaran dirección. Y cuando un piloto empieza a pedir dirección, eso no suele ser algo con lo que se sientan cómodos. Con Michael (Schumacher), logró marcar la dirección, pero tenía a Ross Brawn allí. Así que, en efecto, supongo que se podría decir que Fred Vasseur es el Ross Brawn de Lewis."

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