Las características que complicarían a Ferrari en Singapur

El ingeniero jefe de rendimiento de Ferrari, Jock Clear, ha esbozado algunas de las características "desagradables" del SF-23 que podrían complicarle la vida a la Scuderia en el asfalto de Singapur durante este fin de semana.

Mientras que el año pasado Ferrari se vio favorecida por su mayor carga aerodinámica y sus trazados más revirados, este año esa tendencia se ha invertido, ya que todos los podios y poles del equipo se han producido en circuitos en los que la carga aerodinámica no era necesaria. En Monza, por ejemplo, consiguieron un tercer y un cuarto puesto, además de la pole del sábado.

Una semana antes, sin embargo, ambos pilotos tuvieron problemas con sus erráticos coches en Zandvoort y utilizaron allí el paquete de alta carga aerodinámica, como volverán a hacer este fin de semana en Singapur. Clear ha explicado ahora cómo intentan mantener el equilibrio en condiciones que parecen desfavorecedoras.

"Viniendo a Zandvoort, sabíamos que la pista no nos iba a favorecer e iba a sacar a relucir el talón de Aquiles de nuestro coche. Sabemos que algunas partes de nuestro coche son muy delicadas, pero sigue siendo bastante rápido en la mayoría de los sitios, sólo tenemos dificultades de vez en cuando."

"Pudimos verlo con Charles cuando lo puso contra el muro en la calificación", dijo, refiriéndose al accidente de Mónaco en Holanda. "Nuestro coche está realmente en el filo de la navaja en pistas como esa. Pero con una vuelta perfecta podríamos habernos clasificado terceros o cuartos, porque habríamos estado en el coche, pero hay un gran riesgo."

"Sigue teniendo esas desagradables cualidades que hacen que los pilotos se sientan menos confiados". Charles también dijo que no es que no tenga agarre, es que no puede usarlo adecuadamente. Es un coche muy extremo cuando vamos a estos circuitos, así que tenemos que trabajar en ello", concluyó Clear.

Así que será interesante ver qué puede hacer Ferrari en Singapur.

Sin embargo, el circuito de Singapur ha cambiado este año, lo que puede cambiar un poco el panorama del fin de semana.