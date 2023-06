Ferrari revela en España los nuevos sidepods de F1 al estilo Red Bull

Como ya informó Motorsport.com, Ferrari está abandonando su concepto de sidepod de estilo in-wash por un diseño downwash al estilo Red Bull Racing.

Como muestran nuestras imágenes exclusivas, los nuevos sidepods Ferrari son una renovación total de lo que el SF-23 ha llevado hasta ahora.

La nueva versión prescinde de la sección central en forma de bañera que ha caracterizado a los Ferrari desde principios de 2022.

En su lugar, presentan una superficie superior más horizontal que ayuda a alimentar el flujo de aire hacia la zona del difusor.

Se basa en el concepto de Red Bull, que la escudería de Milton Keynes ha utilizado para aumentar el rendimiento de su RB19 y es una idea copiada por muchos otros equipos.

La variante de rampa descendente de Ferrari es similar a la de Alpine, Aston Martin y Mercedes, en el sentido de que cuenta con una rampa descendente en la parte superior de la carrocería para conducir el flujo de aire hacia la sección trasera del piso y la zona de la forma de botella.

Sin embargo, esto no es ninguna sorpresa, ya que Ferrari tiene mucha experiencia con este tipo de contorno de superficie, dada la solución de estilo bañera saliente que tenía antes.

Sin embargo, Ferrari ha conservado parte del ADN de su sidepod original, ya que la toma de aire, el rebaje y el conducto del chasis en forma de S siguen estando presentes, aunque es probable que su función se haya modificado ligeramente.

Ferrari sidepod. Photo by: Ronald Vording

Mientras tanto, también se ha realizado un pequeño retoque en las carcasas de los retrovisores que rodean los espejos, acortando la aleta superior para dejar al descubierto la sección exterior del cuerpo del retrovisor.

La decisión de Ferrari de cambiar el concepto de los sidepods se produce mientras busca respuestas al porqué su auto es tan rápido a una sola vuelta pero tiene problemas en las distancias de carrera.

El equipo cree que el problema radica en una plataforma aerodinámica con picos, lo que significa que los pilotos tienen más dificultades con la variación de los niveles de adherencia y la dirección del viento en las carreras.

Carlos Sainz, de Ferrari, elogió el esfuerzo realizado por el equipo para traer a España la importante actualización.

Detalle de los sidepods del coche de Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Creo que no me puedo quejar del paquete que traemos aquí", dijo. "No se imaginan el esfuerzo que ha hecho Maranello para intentar sacar adelante este paquete.

"Se suponía que iba a llegar mucho más tarde en la temporada y toda la fábrica se empleó a fondo estos últimos meses debido a la situación para intentar traerlo antes".

Información adicional de Matt Somerfield y Filip Cleeren.

