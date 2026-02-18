Ferrari sorprende a la F1 en Bahréin con una innovación en la parte trasera del SF-26

Ferrari sorprendió al paddock de Fórmula 1 al presentar una nueva característica aerodinámica para el inicio de la segunda prueba de pretemporada 2026 en Bahréin el miércoles.

Apareció una pequeña ala frente al tubo de escape del SF-26, captando inmediatamente la atención de los otros equipos mientras Charles Leclerc salía a la pista de Sakhir antes de que Lewis Hamilton se subiera esta tarde.

A los técnicos se les permite colocar un dispositivo aerodinámico en esa zona del coche siempre que no exceda los 60 mm desde el eje y, normalmente, esta restricción no permite que el dispositivo se extienda más allá del final del escape.

Pero los ingenieros de Ferrari lograron sortear el problema moviendo el diferencial lo más atrás posible, aprovechando el espacio bajo la estructura deformable. En general, toda el área en cuestión fue diseñada desde un inicio con la introducción de esta nueva característica, conocida como FTM en el garage de la Scuderia.

Las ventajas de esta solución también derivan del uso particular de las unidades de potencia 2026. La necesidad de recargar la batería ha obligado a los fabricantes de motores a utilizar también el motor de combustión interna como generador de electricidad, de ahí la necesidad de mantener el V6 a altas revoluciones y, en consecuencia, con una combustión constante que produce gases de escape incluso en curvas tomadas a velocidades medias y bajas.

Si la solución confirma las ventajas esperadas, no será posible que los competidores copien una solución similar sin tener que rediseñar la parte trasera del auto.