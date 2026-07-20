Ferrari sorprende en Bélgica pero el potencial del SF-26 aún está por descubrirse

Es un Ferrari que parece hacer todo lo posible por eludir las críticas. Entre los muchos aspectos que hacen que el proyecto SF-26 resulte difícil de descifrar, también está la dificultad para apreciar su verdadero potencial. Sobre el papel, la doble cita de Silverstone y Spa debería haber supuesto una auténtica masacre: dos circuitos de alta intensidad energética, el peor escenario posible según se filtraba incluso desde el propio Maranello. Sin embargo, Ferrari ha cerrado las dos etapas con un botín de 81 puntos, frente a los 56 de Mercedes y los 36 cosechados por Red Bull y McLaren.

Todavía no es una Ferrari capaz de poner en aprietos a Mercedes en la carrera por los títulos más importantes, pero el proyecto SF-26 está siguiendo una línea de desarrollo que, al menos por el momento, ha permitido a la Scuderia dejar atrás a McLaren y Red Bull. Estos no son los objetivos absolutos de Maranello, pero hace solo unos meses incluso esto habría sido un logro nada fácil de dar por sentado.

Charles Leclerc, de Ferrari, en el podio de Spa tras quedar segundo junto a Antonelli y Verstappen Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

En Spa, Leclerc acarició durante unas vueltas el sueño de su segunda victoria consecutiva, gracias a un coche de seguridad virtual que entró en pista en el momento perfecto para la estrategia de Ferrari. Después, el mayor potencial del tándem Mercedes/Antonelli volvió a poner las cosas en su sitio, pero para lograrlo fue necesario sacar el máximo partido a todo lo que el monoplaza de Brackley tenía a su disposición.

"Sobre el papel, Spa y Silverstone eran dos de los fines de semana más difíciles para nosotros" —admitió Frederic Vasseur— "y, en general, podemos decir que nos ha ido bastante bien. Está claro que Kimi tenía hoy algo más en términos de rendimiento puro, pero la ejecución de nuestro fin de semana ha sido buena y eso nos ha permitido luchar. En el futuro habrá circuitos que se adaptarán mejor a nuestro paquete técnico, pero hoy no se puede dar nada por sentado, porque todos siguen desarrollando los monoplazas".

En un circuito como Spa, la diferencia entre Ferrari y Mercedes ha sido de unas dos décimas en el ritmo de carrera, mientras que en la clasificación el margen es mayor. Es precisamente en la vuelta rápida donde hoy la Scuderia parece más vulnerable, una carencia que implica comenzar las carreras en el rebufo sin la posibilidad de aprovechar al máximo el potencial del SF-26 en la distancia.

El equipo Ferrari celebra a Leclerc en el podio Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

"No creo que a corto plazo podamos dar grandes pasos adelante en este aspecto" —explicó Vasseur al hablar de la competitividad en la clasificación—; "estamos prácticamente al límite. Probablemente sea una característica de la unidad de potencia que ayuda un poco más a Mercedes en la vuelta rápida, mientras que quizá nos favorezca a nosotros en carrera, aunque no tenemos certeza absoluta al respecto. No hay mucho que podamos hacer salvo seguir desarrollando el coche, mejorar el rendimiento y acercarnos cada vez más a Mercedes".

El domingo en Spa también confirmó la creciente compenetración de Leclerc con el SF-26. La carrera de Charles fue prácticamente impecable, con el único tropiezo que supuso el riesgo que corrió en el contacto con el McLaren de Oscar Piastri. Podría haberse producido incluso un doble podio de Ferrari si la carrera de Lewis Hamilton no se hubiera visto comprometida por el contacto en Les Combes con George Russell, pero, al final, el balance del británico también es positivo. A pesar de una situación que podría haber supuesto un abandono o una carrera gravemente comprometida, Hamilton logró, no obstante, hacerse con el cuarto puesto y doce puntos que le permiten volver a situarse por detrás de Antonelli en la clasificación del Mundial.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Todo ello en vísperas de un fin de semana en el que Ferrari se presentará con el objetivo de aspirar al mejor resultado posible. Sobre el papel (un papel que este año se ha desmentido a menudo, pero que, no obstante, mantiene su lógica), el trazado del Hungaroring debería adaptarse muy bien a las características del SF-26: curvas lentas, pocas rectas y una influencia mucho más moderada de la unidad de potencia.

Vasseur, sin embargo, ha llamado inmediatamente a la prudencia. "La semana que viene todos traerán actualizaciones y hoy es imposible saber cuál será el panorama de rendimiento. Además, no olvidemos que gran parte del rendimiento depende de la ejecución: la gestión de los neumáticos, su preparación y la configuración del coche probablemente cuenten más que las características del circuito".

¿Superstición? Quizá también. "Sobre el papel, circuitos como Silverstone y Spa probablemente eran más difíciles para nosotros que otros" —concluyó Vasseur—, "pero debemos seguir con el mismo enfoque y no pensar que la próxima carrera será fácil. Nunca lo es". Fácil no será, de eso no hay duda. Pero es igualmente difícil negar que Ferrari llegará a Hungría con la posibilidad real de aspirar a cualquier resultado.