Ferrari: tenemos potencial, pero nos falta la consistencia

Un quinto y un undécimo puesto no era el botín que esperaba Ferrari en el Gran Premio de España 2023 de Fórmula 1, que mostró las debilidades de un monoplaza al que le queda mucho por mejorar. Si bien es cierto que en esa primera parte de la temporada hay mucha alternancia en el orden, en el Circuit de Barcelona-Catalunya, desde Maranello pensaban que harían algo más, sobre todo porque en los entrenamientos libres fueron bien.

La tendencia decía que los del Cavallino Rampante lograrían un resultado aceptable durante el sábado, pero no fue así, y eso se vio afectado en la carrera del domingo. El SF-23 fue capaz de mitigar sus puntos débiles en algunos trazados, pero en el caso de la cita española, no fue así, como manifestó el director del equipo.

Fred Vasseur dijo: "El principal problema que hemos tenido está en la línea con las últimas carreras. El potencial del coche está ahí, en clasificación tenemos un buen ritmo, no comparado con Max [Verstappen], pero al menos comparado con el resto, conseguimos meter a Carlos [Sainz] en la primera fila, lo que demuestra que el potencial está ahí".

"Por otro lado, sufrimos mucho más con la consistencia a lo largo de la carrera, de compuesto a compuesto. Incluso con Charles [Leclerc], de un stint al siguiente, porque el primero con el duro fue complicado, mientras que el segundo fue diferente, y en intermedio con Carlos perdimos quince segundos", aseguró el francés a Sky Sports Italia.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, effettua un pit stop Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Los italianos siguen teniendo problemas en la gestión de los neumáticos durante los domingos, pero su jefe quiso destacar los aspectos positivos: "No es una cuestión de gestión de las gomas, porque en el último stint, el rendimiento estaba ahí, así que no es una cuestión de degradación, pero si aprietas más, tienes más degradación, y eso es igual para todos. Creo que en el último stint hicimos un buen trabajo".

"El lado positivo es que creo que el potencial está ahí y, tarde o temprano, podremos liberar ese potencial entendiendo mejor los neumáticos y su gestión, pero tenemos que hacerlo", continuó Vasseur. "Debemos centrarnos en nuestro trabajo y en lo que tenemos que hacer. Hemos sacar lo positivo y lo negativo, al menos creo que tenemos una idea más clara de lo que estamos haciendo bien y en lo que tenemos que trabajar, no debemos ser blandos en nuestro análisis".

"Está claro que seguimos teniendo problemas con los neumáticos, somos demasiado irregulares de un stint a otro", aseguró el galo. "Lo positivo es que el rendimiento puro del coche y su potencial no es malo, porque conseguimos estar constantemente en primera línea".

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Pierre Gasly, Alpine A523 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Esto significa que todavía hay algunos problemas, pero el potencial está mejorando, al menos terminamos por delante de Aston Martin, que no fue el caso en Miami. Creemos que hemos dado un paso adelante en términos de rendimiento”.

El buen desempeño de Mercedes no fue una verdadera sorpresa, también porque retoma una tendencia que ya se ha visto en otras citas, con el coche de la marca alemana más efectivo que el de Ferrari en largas distancias. Un elemento que el propio Vasseur subrayó, recordando una vez más cuando Ferrari tiene que trabajar para poder conseguir la misma consistencia:

“No [no me sorprende Mercedes], si miramos estamos en la línea de las últimas carreras. Somos más rápidos en la clasificación, pero ellos son más rápidos en la carrera. El problema es que los puntos se anotan el domingo y no el sábado y por eso hay que dar un paso de verdad. Debemos ser claros en el análisis de lo que es bueno y lo que no es bueno”.