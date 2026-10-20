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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Ferrari llega a tiempo con el paquete de mejoras previsto para Austin

Salvo un elemento del difusor, Ferrari logró completar la cuarta y última actualización de la temporada, que hará su debut en las prácticas libres del GP de Estados Unidos.

Franco Nugnes

Publicado: 20 oct 2026, 11:26

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

La carrera dentro de la fábrica terminó: Ferrari logró enviar a Austin el cuarto paquete aerodinámico que debutará en el fin de semana del GP de Estados Unidos. Faltará, al parecer, solo un detalle del difusor, pero todo lo demás que había sido aprobado por el equipo del director técnico, Loic Serra, irá normalmente en los coches en Texas.

El paquete que fue lanzado para la triple cita en el continente americano es bastante importante y existía el temor de que la producción no llegara a tiempo con el suministro de las piezas individuales para vestir a los dos SF-26, contando también con la disponibilidad de repuestos. En Maranello, una vez más, dieron una muestra de la capacidad de reacción de quienes trabajan en la Gestione Sportiva, asegurando a Lewis Hamilton y Charles Leclerc los últimos desarrollos de la temporada que no sean solo adaptaciones del monoplaza a los circuitos.

Ferrari quiere defender el segundo puesto en el mundial de Constructores frente a McLaren, después de haber vuelto a ampliar el margen sobre el equipo papaya, que subió a 105 puntos cuando todavía quedan seis carreras en el calendario, aunque el objetivo principal es conseguir la tercera victoria después de los triunfos de Hamilton en el GP de España y de Leclerc en el GP de Gran Bretaña.

La Scuderia introducirá un nuevo fondo, modificará la entrada de los radiadores y la evolución de los pontones, revisando también la cubierta del motor para gestionar mejor no solo los flujos externos, sino también mejorar la fluidodinámica dentro de los pontones.

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Como consecuencia de todo esto, no nos sorprendería que también se hayan revisado las cubiertas de carbono que tapan los brazos de la suspensión trasera para alimentar el flujo destinado al tren posterior.

Los ingenieros del Cavallino esperan, con esta intervención bastante profunda, ampliar la ventana de funcionamiento del coche rojo: no se trata tanto de una búsqueda desesperada de carga aerodinámica (que de todos modos siempre es bienvenida), sino de hacer mucho más estable el mapa aerodinámico, apuntando a un comportamiento más previsible del coche en las situaciones de uso más diversas.

La esperanza, de hecho, es hacer más constante el rendimiento, renunciando quizá a una altura al suelo límite, trabajando para asegurar menos pérdidas repentinas de downforce, pudiendo aprovechar configuraciones ligeramente más blandas en favor de una mejor protección de los neumáticos frente al desgaste y al sobrecalentamiento de las gomas traseras.

Estas directrices son útiles para definir un mapa aerodinámico más estable que debería asegurar un comportamiento menos imprevisible del coche en beneficio de una puesta a punto fina: el SF-26 es sensible a las modificaciones, por lo que debería permitir una ejecución más sencilla a lo largo del fin de semana, buscando menos diferencias entre la vuelta rápida en clasificación y las tandas largas para la carrera.

No hace falta subrayar que los datos recogidos con la nueva configuración serán particularmente interesantes para entender si la orientación de diseño que se tomó para el 679 va en la dirección correcta, dado que el coche rojo de 2027 tendrá diferencias importantes respecto del SF-26.

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