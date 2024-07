Ferrari trabaja "como el demonio" para eliminar los rebotes de su coche

El jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, afirma que su escudería está "presionando al máximo" para controlar su persistente problema de rebote a alta velocidad.

El rebote de Ferrari en las curvas de alta velocidad fue un efecto secundario no deseado del nuevo suelo introducido en el Gran Premio de España.

Después de las pruebas comparativas en Silverstone, la Scuderia aplicó correcciones temporales que aliviaron el problema, pero todavía está buscando una solución permanente después de las vacaciones de verano.

Aunque el problema fue menos pronunciado en Spa, está previsto que reaparezca en Zandvoort, a menos que Ferrari pueda poner en marcha una solución después del parón obligatorio de verano de dos semanas.

"Arreglar el rebote es un paso adelante en el rendimiento, así que estamos trabajando como el demonio para conseguir algo y lo haremos lo antes posible", dijo Vasseur tras el Gran Premio de Bélgica del domingo, en el que el problema reapareció con cargas de combustible más ligeras.

"Creo que es bastante imposible simular el rebote porque se puede ver que de una sesión a otra, cuando el viento cambia de dirección o lo que sea, que el rebote puede aparecer o desaparecer, que es realmente marginal. Todos estamos realmente al límite".

Tras unas semanas difíciles, el rendimiento de Ferrari se estabilizó en Hungría y Bélgica. Pero su comprometida trayectoria de mejora aún significó que Charles Leclerc, que salió primero, y Carlos Sainz no pudieron terminar más arriba del cuarto y séptimo lugar, respectivamente - aunque ambos subieron un puesto tras la descalificación de George Russell.

Pero con todos los equipos encontrando cada vez más difícil aportar mejoras significativas a sus coches de 2024, Vasseur dice que Ferrari tiene que seguir arriesgándose con sus mejoras debido a la enorme diferencia que cada décima de rendimiento puede hacer en el orden jerárquico.

"Tenemos algunas métricas para imaginar si estaremos en mejor forma o no, pero al final del día también nos empuja el rendimiento que podríamos ganar con un poco más de carga aerodinámica a veces", explicó.

"Creo que hemos dado un gran paso adelante, pero todo el mundo ha dado un gran paso adelante en esto. La cuestión es que nos estamos desarrollando mucho más cerca del límite, y al final siempre estamos jugando con este rebote para mantenernos cerca. Y si te pasas, tienes que dar un paso atrás".

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Ferrari

Ni Leclerc ni Sainz estaban especialmente contentos con el rendimiento de Ferrari en Spa, sobre todo porque el fuerte ritmo de carrera de Mercedes hizo que la Scuderia fuera sólo el cuarto equipo más rápido el domingo, habiendo perdido ya su segundo puesto en la clasificación en favor de McLaren en Hungría.

"Es bueno ver que todo el mundo está tan cerca, pero por desgracia, seguimos siendo el cuarto equipo más rápido y los tres primeros siguen cambiando", dijo Leclerc. "Estamos constantemente detrás de ellos, a la par con Mercedes, así que sólo necesitamos más ritmo".

Cuando se le preguntó a Sainz si Ferrari había dado un paso en la dirección correcta el pasado fin de semana, respondió: "Cuando ves el ritmo de Mercedes, Red Bull y McLaren en carrera, no lo creo. Creo que todavía (nos faltan) dos o tres décimas".

"Con el coche (de Leclerc) salimos en la pole y aun así terminamos cuartos. Con mi coche me sentía como si estuviéramos en el podio, y luego tan pronto como todo el mundo puso sus neumáticos duros, se podía ver el ritmo que cada uno estaba haciendo".

"Me sentí muy competitivo y rápido, pero cuando me dijeron los tiempos de los demás, pensé: No, no tan rápido como yo quería..."