Ferrari no ve sentido a liderar el viernes en Madrid: “La prioridad es preparar la Q3"

Es una Ferrari que cierra el primer viernes en Madrid con optimismo, pero también con la conciencia de que será un fin de semana en el que mucho se jugará en la clasificación, precisamente el área donde este año ha mostrado más dificultades cuando se trata de encontrar el tiempo. No es ningún secreto que el SF‑26 es un coche más eficaz en la larga distancia que a una vuelta, y por eso mañana hará falta algo más.

Pero más que solo el tema de calentar los neumáticos, con algunos equipos que han tenido dificultades para hacerlos entrar en temperatura, habrá otro que tendrá un peso importante: entender cuál será el nivel de grip en los próximos días que, dada la naturaleza de la pista, aumentará proporcionando mayor adherencia. Este será el reto más complicado, porque precisamente la forma en que los pilotos afronten las curvas tendrá un impacto decisivo en el despliegue de la energía.

De base, Madrid no es una pista tan exigente en cuanto a la gestión energética, pero tomar a fondo o no una curva puede cambiar profundamente la forma en que se aprovecha la batería y crear algún desequilibrio en el resto de la vuelta. Por eso los datos de hoy serán tan importantes, no solo para verificar las previsiones en la fábrica, sino también para imaginar qué les espera a los equipos mañana.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Hoy se ha visto una Ferrari muy competitiva en el primer sector en cuanto a velocidades punta, señal de que en ese tramo ha consumido más energía que sus rivales: para dar una referencia, en las dos rectas del inicio de la vuelta la Rossa ha mostrado una ventaja de unos 5 km/h respecto al Mercedes, mientras que la Estrella ha salido mejor en la segunda parte de la vuelta. No sorprende, por tanto, que tenga el récord en el último sector.

Estos son los elementos sobre los que habrá que reflexionar de cara a mañana y es también lo que ha subrayado el Team Principal de Ferrari, Frederic Vasseur: “Creo que el mejor setup es aquel con el que trabajaremos en clasificación, no en los entrenamientos. Sabemos que habrá una gran evolución de la pista, también durante la sesión: lo más importante es anticipar el grip en Q3 y estar preparados para la Q3. No tiene sentido ser los mejores en los entrenamientos si luego no lo eres en clasificación”.

Era un tema que, en efecto, muchos habían subrayado ya en la previa porque, si bien es cierto que la pista ya ha mostrado un excelente nivel de grip pese a ser solo viernes, seguirá creciendo en los próximos días. A ello se suma que encontrar una puesta a punto no será especialmente sencillo: hay todo tipo de curvas, desde las más rápidas hasta las más lentas, por lo que encontrar un compromiso lo más cercano posible al ideal es un verdadero reto para los ingenieros.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Es un reto porque tienes prácticamente todos los tipos de curvas de la temporada, y es un buen ejercicio para los ingenieros, pero al final también es difícil estimar cuál será la evolución del grip entre la FP3 y la clasificación, e incluso durante la clasificación. Esto significa que la gestión de la energía es complicada con la sección de alta velocidad, y creo que la clave será estimar el ritmo en Q3”.

Con los muros tan cerca y poco espacio para ponerse en paralelo, los adelantamientos serán difíciles y la clasificación tendrá un peso aún más decisivo. La esperanza es que también los pilotos puedan marcar la diferencia y, tras el fuerte accidente de Monza que llegó a rondar los 50G, Leclerc quiere resarcirse: no es ningún misterio que el monegasco tiene un feeling especial con los circuitos urbanos y el deseo es que, junto a Hamilton, hoy a menos de media décima, pueda representar el arma extra para intentar batir a Antonelli.

“Sí, creo que él siempre tiene mucha confianza en este tipo de pista, creo que las ama y que aquí se expresa bien, pero no era algo obvio después de Monza. Estoy muy satisfecho”, añadió Vasseur.

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