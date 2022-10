FIA aclara las normas de penalización para las parrillas de F1

Cargar reproductor de audio

El organismo rector del automovilismo fue criticado en Monza después de que la parrilla final tardara casi cuatro horas en ordenarse tras las numerosas sanciones pendientes.

Los aficionados se mostraron molestos por no saber lo que estaba pasando, mientras que algunos equipos no estaban seguros de cómo se resolverían finalmente las cosas, ya que no había un reglamento formal que explicara en detalle el proceso por el que se aplicaban las sanciones.

Pierre Gasly, de AlphaTauri, recurrió a Twitter para preguntar si alguien sabía en qué posición iba a salir: "¿Puede alguien decirme en qué posición empezaré la carrera de mañana?", preguntó durante la espera de la parrilla.

El director de la escudería Ferrari, Mattia Binotto, fue una de las figuras clave de la F1 que más tarde dijo que había que solucionar la situación.

"La razón por la que se tardó tanto [en publicar la parrilla] es que ciertamente hay diferentes interpretaciones y el reglamento no es lo suficientemente claro", dijo Binotto.

"Eso es algo que tenemos que abordar sin duda para el futuro: creo que no sólo la forma de decidir la posición en la parrilla en función de las penalizaciones, sino también la cantidad de penalizaciones que tenemos es demasiado".

A raíz de lo ocurrido en Monza, la FIA ha introducido cambios en el reglamento de la F1 para explicar explícitamente el proceso que se llevará a cabo para resolver las sanciones.

Tras una reunión del Consejo Mundial del Motor celebrada el miércoles en Londres, las normas revisadas ya se han incluido en el reglamento deportivo de 2022.

Aunque esto no acelerará el proceso que lleva a cabo la FIA para publicar primero una parrilla provisional, que puede llevar varias horas el sábado por la noche, ya que todavía hay que llevar a cabo controles posteriores a la sesión, las reglas más claras permitirán al menos que los equipos y los aficionados puedan resolver la parrilla por sí mismos de una manera sencilla.

Cómo son las nuevas reglas

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, arrive on the grid Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

El reglamento revisado, que se detalla en el apartado correspondiente a la parrilla del reglamento deportivo de la F1, tanto para los fines de semana de sprint como para los eventos normales, describe cómo se reparten las sanciones.

En él se explica detalladamente el nuevo proceso que se introdujo hace unos años y que fija a los pilotos en la parrilla de salida, en lugar de hacer avanzar continuamente a los pilotos como sucedía en el pasado.

Esto es lo que dice el nuevo reglamento en el artículo 42.2 sobre cómo se resuelven las penalizaciones en la parrilla:

a) A los pilotos clasificados que hayan recibido 15 o menos penalizaciones acumuladas en la parrilla se les asignará una posición temporal en la parrilla igual a su Clasificación más la suma de sus penalizaciones en la parrilla. Si dos o más pilotos comparten una posición de parrilla temporal, su orden relativo se determinará de acuerdo con su Clasificación, con el piloto más lento manteniendo su posición de parrilla temporal asignada, y los otros pilotos obteniendo posiciones de parrilla temporal inmediatamente por delante de ellos.

b) Tras la asignación de posiciones temporales en la parrilla a los pilotos penalizados de acuerdo con (a), a los pilotos clasificados no penalizados se les asignará cualquier posición de parrilla no ocupada, en la secuencia de su Clasificación.

c) Tras la asignación de posiciones en la parrilla a los pilotos clasificados no penalizados, los pilotos penalizados con una posición temporal en la parrilla, tal y como se define en (a), serán adelantados para ocupar cualquier posición en la parrilla que esté desocupada.

d) Los pilotos clasificados que hayan acumulado más de 15 penalizaciones en la parrilla, o que hayan sido penalizados para salir en la parte trasera de la parrilla, saldrán detrás de cualquier otro piloto clasificado. Su posición relativa se determinará de acuerdo con su clasificación.

e) A los pilotos no clasificados a los que los comisarios hayan permitido participar se les asignarán posiciones en la parrilla de salida detrás de todos los pilotos clasificados. Sus posiciones relativas se determinarán de acuerdo con el artículo 39.3 (b).