Dura advertencia de la FIA a los circuitos sobre los límites de pista

Después de un fin de semana de caos con los límites de la pista en el Gran Premio de Qatar, con cambios en las posiciones de la parrilla y una serie de sanciones en carrera, Ben Sulayem ha dejado claro que cree que estas situaciones son inaceptables.

En su opinión, el objetivo del cambio no es que la FIA vigile más eficazmente para acabar con los infractores.

En su lugar, afirma que los circuitos que tienen un claro problema con los límites de la pista, como Qatar y Austria, deben hacer modificaciones para disuadir a los pilotos de la tentación de salirse.

Cuando Motorsport.com le preguntó qué iba a hacer con el problema de los límites de pista después de las a veces rocambolescas escenas de Qatar, Ben Sulayem respondió: "Tienes toda la razón al respecto, tuvimos el mismo problema en Austria, fueron 1.200 (infracciones) allí".

"Y tengo que decir, felicitaciones a los comisarios porque las detectaron. ¿Pero es esa la solución? No".

"La solución es mejorar la propia pista. Sé que algunos se resisten a ello, pero a decir verdad, si no lo hacen, no hay carrera. Es tan sencillo como esto. No nos lo podemos permitir".

El hecho de que los pilotos abusaran tanto de los bordillos en Qatar resultó ser uno de los factores de la situación de los neumáticos a la que se enfrentó la F1 el pasado fin de semana, después de que se viera la separación de los flancos en las gomas Pirelli.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, pasa por encima del bordillo en la curva 12-13 que fue alterado debido a la separación de neumáticos Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Esto provocó un límite de 18 vueltas en la duración de los neumáticos para el gran premio principal, lo que lo convirtió en una carrera a tres paradas.

Ben Sulayem dijo que los circuitos en las que los límites de la pista son un problema deben idear mejores diseños de bordillos.

"Tenemos que encontrar una solución", explicó Ben Sulayem. "Una de las soluciones es hacer que resbalen cuando se salgan. Nadie puede detener a los pilotos, salvo ellos mismos".

"Podemos pensar en la altura (de los bordillos). ¿Daña a los coches? O quizá exista la posibilidad de poner gravilla, pero con la gravilla hay que tener mucho cuidado".

"¿A qué profundidad está la grava? Porque no quieres que nadie se quede atascado. ¿Y qué tan grande es la grava? Porque no quieres que se dañe el coche. Es un equilibrio".

"Pero creo que ahora no es una cuestión de: 'oh, ¿lo hacemos?' Tenemos que hacerlo. Y tenemos que escuchar a los pilotos principalmente, a sus comentarios".

"Tendré que hacerlo urgentemente porque tiene que estar implementado para el año que viene. No podemos permitirnos (que continúe), especialmente donde lo vemos todo el tiempo".

La F1 evitó que se repitiera en Qatar el drama de los límites de pista del GP de Austria, donde los comisarios tardaron varias horas en analizar las posibles infracciones.

Para ello, la FIA intensificó el trabajo de los comisarios e introdujo mejores procesos en su Centro de Operaciones Remotas con el fin de garantizar un mejor control de la situación.

Ben Sulayem afirma que es posible introducir más mejoras para controlar mejor las infracciones de los límites de pista, especialmente con la nueva tecnología, pero afirma que la FIA necesita más recursos para poder utilizarla.

"El uso de la tecnología debería estar ahí", dijo. "Se está utilizando en muchas áreas, pero la FIA necesita más recursos para volver a invertir en el deporte".

"No me estoy escondiendo: necesitamos más recursos. Se trata de una operación de 20.000 millones de dólares y no podemos gestionarla con poco dinero".

Ben Sulayem sugiere que se necesita un mejor acuerdo con la F1 para financiar adecuadamente el nivel de inversión que la FIA necesita para hacer su trabajo con mayor eficacia.

"Nuestro acuerdo tiene que ser mejor", dijo. "Hay que recordar una cosa: somos los propietarios del campeonato. Yo represento al propietario y lo alquilamos. Nuestra misión es diferente a la de Liberty, pero estamos en el mismo barco".

Y añadió: "No deberíamos dirigir esta gran responsabilidad con un presupuesto reducido. Somos transparentes".

"(Le decimos a la gente) esto es lo que cuesta. La gente presume de lo que vale cada equipo de F1, pero la FIA debería ser libre y tener los recursos para dirigirla de la mejor manera".

"Cada vez que somos mejores, hacemos mejores a los equipos y hacemos mejor al deporte".

