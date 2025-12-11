FIA ajustará la terminología de la F1 en 2026 para evitar confusiones en los fans

La Fórmula 1 tendrá un aspecto diferente el año que viene en comparación con lo que los aficionados han estado acostumbrados en las últimas temporadas. El nuevo reglamento de motores y chasis también significa que las carreras en sí cambiarán significativamente.

El DRS desaparecerá, ya que cada piloto tendrá un tipo de DRS en cada recta gracias a la aerodinámica activa, en la que intervendrán tanto el alerón delantero como el trasero. Para facilitar los adelantamientos, las nuevas normas incluyen un aumento temporal de la potencia eléctrica de los sistemas híbridos cuando un piloto se encuentre a menos de un segundo del coche que le precede.

Cuando la FIA presentó oficialmente el reglamento de 2026 durante el Gran Premio de Canadá del año pasado, estos modos aún se denominaban modo X, modo Z y modo de anulación manual. Sin embargo, estos términos se consideraron demasiado complejos y confusos para los aficionados, sobre todo porque este último se acortó rápidamente a MOM.

El modo X y el modo Z se renombraron posteriormente en el reglamento como modo en línea recta y modo en curva, y los equipos pronto abreviaron el primero como SLM.

Estos términos siguen sin satisfacer plenamente a la FIA, por lo que la terminología para 2026 se está modificando una vez más. La federación quiere términos estandarizados para garantizar que todos los equipos, pilotos, medios de comunicación y aficionados los utilicen de forma coherente.

"Estamos revisando parte de la terminología porque queremos que sea clara y que sea sencilla para que los aficionados entiendan lo que está pasando", dijo el director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, a medios seleccionados, entre ellos a Motorsport.com.

Nikolas Tombazis, director de monoplazas de la FIA Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Queremos tener una terminología unificada utilizada por los equipos cuando hablan con los pilotos por la radio, pero también por los comentaristas en la televisión, y también la misma terminología en el reglamento. Así que estamos haciendo un ejercicio ahora para asegurarnos de que creamos una terminología sencilla".

Durante su rueda de prensa en Abu Dhabi, Tombazis no pudo revelar todavía las opciones exactas, aunque deberían estar ultimadas antes de que acabe este año natural, posiblemente ya la semana que viene (c/c 15 de diciembre).

"No quiero entrar ahora en los detalles exactos, porque estamos colaborando con otras partes interesadas. Pero lo estamos estudiando", dijo.

Un primer indicio es que el modo de anulación manual podría llamarse simplemente modo de adelantamiento. Lo que antes se llamaba modo X y modo Z podría denominarse simplemente aerodinámica activa.

Desde la perspectiva de la FIA, ya no parece necesario especificar los dos modos diferentes, ya que todos los coches utilizarán esencialmente la misma configuración de alerones en diferentes partes de la pista: la configuración normal, de mayor carga aerodinámica en las curvas, y la configuración de baja carga aerodinámica en las rectas. Esta última es necesaria para reducir la resistencia aerodinámica y, por tanto, para que funcione la nueva normativa sobre motores.