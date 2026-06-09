La FIA ha confirmado que el intento de Alpine de revocar las penalizaciones que le costaron a Pierre Gasly un podio en el Gran Premio de Mónaco será escuchado a finales de esta semana.

Después de la carrera en Mónaco, Alpine emitió un comunicado confirmando que había solicitado un Derecho de Revisión a la FIA en un intento de revocar el resultado del gran premio, en el que Gasly terminó tercero en pista pero perdió un podio debido a dos penalizaciones por exceso de velocidad en el pitlane.

El martes, el organismo rector publicó dos documentos separados confirmando que Alpine ha presentado dos peticiones de revisión relacionadas con las penalizaciones de cinco segundos impuestas a Gasly durante la carrera del domingo.

La audiencia está programada para celebrarse de forma virtual el jueves a la 1pm CET.

El principal desafío de Alpine no será demostrar que las penalizaciones fueron incorrectas. Según el Artículo 14 del Código Deportivo Internacional de la FIA, el equipo primero debe convencer a los comisarios de que existe un "elemento nuevo significativo y relevante" que no estaba disponible en el momento en que se tomaron las decisiones originales.

Los documentos de la FIA dejan claro que la audiencia se dividirá en dos partes. Durante la primera fase, Alpine presentará pruebas y alegaciones destinadas a demostrar que existe dicho elemento nuevo. Solo si los comisarios consideran que se ha cumplido este umbral procederán a una segunda etapa y reconsiderarán los méritos de las propias penalizaciones.

Gasly cruzó la línea de meta tercero en Mónaco después de lo que describió como una de las actuaciones más fuertes de su carrera en Formula 1, tras remontar desde la novena posición de la parrilla hasta la lucha por el podio.

Pero su resultado no se mantuvo después de que se aplicaran dos penalizaciones separadas de cinco segundos por superar el límite de velocidad de 60km/h en el pitlane en 0.1km/h y 0.4km/h respectivamente.

Las penalizaciones formaron parte de un número inusualmente alto de infracciones por exceso de velocidad en el pitlane registradas durante la carrera, provocadas por la configuración única del pitlane de Mónaco y la forma en que allí se mide la velocidad. En lugar de basarse en una lectura instantánea de velocidad, la FIA calcula una velocidad media a través del llamado fast lane usando transpondedores y bucles de cronometraje incrustados en la superficie de la pista. El sistema, en la práctica, detectó a pilotos que acortaron su trayectoria a través del pitlane curvo y, por tanto, recorrieron menos distancia entre puntos de cronometraje, a pesar de circular a la velocidad permitida.

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Pierre Gasly, Alpine Photo by: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

Una vez que se añadieron los 10 segundos a su tiempo de carrera, Gasly cayó del tercero al séptimo lugar en la clasificación final. El resultado revisado promovió a Isack Hadjar al podio, mientras que Oscar Piastri, Liam Lawson y Arvid Lindblad también ganaron posiciones.

La magnitud de la caída significa que Alpine necesita efectivamente que ambas penalizaciones sean anuladas si Gasly quiere recuperar la tercera posición.

Después de la carrera, un emocionado Gasly se describió a sí mismo como habiendo sido "robado" de un podio e insistió en que el resultado le había sido arrebatado por "razones injustas".

"No creo que haya nada que pueda hacerme más daño ahora mismo", dijo. "Llevo diez años dejándome la p*** piel por esta clase de momentos.

"Hicimos todo bien hoy, estar en ese podio delante de todos los aficionados que vinieron. Este es el tipo de momento que, para mí, no nos puede ser arrebatado por razones injustas."

El caso de Alpine dependerá ahora de si puede presentar pruebas que cumplan con los estrictos requisitos de la FIA para un derecho de revisión, un obstáculo que a menudo ha resultado difícil de superar para los equipos en casos anteriores.

Es inusual que una solicitud de Derecho de Revisión tenga éxito en Formula 1, ya que los equipos que buscan revocar decisiones a menudo no logran aportar pruebas que los comisarios consideren a la vez nuevas y relevantes. Una excepción notable se produjo el año pasado, cuando la penalización de Carlos Sainz por una colisión con Liam Lawson en Zandvoort fue anulada después de que Williams presentara imágenes onboard que no habían estado disponibles para los comisarios durante la carrera.

Sigue sin estar claro qué pruebas pretende presentar Alpine en apoyo de su caso.