FIA: Los cambios en dirección de carrera fueron una venda, no la cura

Niels Wittich y Eduardo Freitas fueron contratados después de que el anterior director de carrera, Michael Masi, fuera destituido en febrero a raíz de la polémica del GP de Abu Dhabi de 2021, y se han ido alternando en el cargo a lo largo de la temporada.

Masi, a su vez, había sustituido en el rol a Charlie Whiting después de que este último falleciera justo antes del inicio de la temporada 2019.

Wittich y Freitas eran los candidatos más calificados cuando la FIA buscaba un sustituto para Masi.

Ben Sulayem subrayó que el organismo rector tiene que tener un equipo más fuerte para poder adaptarse más fácilmente a la pérdida de una pieza clave, incluido él mismo.

Citó la introducción del Centro de Operaciones Remotas (ROC, según su sigla en inglés) en Ginebra como una ayuda clave para la formación de más directores de carrera y comisarios en el sistema.

El ROC es, en efecto, una réplica de la disposición del control de carrera en los circuitos, con las mismas pantallas e información disponible.

"Me gustaría que la Federación, si el Presidente se va mañana o lo que sea, no dependa de mí o de una persona, tiene que depender de un equipo", dijo Ben Sulayem.

"Y esa es la única manera de hacerla sostenible. En una de mis entrevistas pregunté dónde podía conseguir directores de carrera. No puedo ir y buscarlos en Google, o ir a Amazon, hay que crearlos".

Stefano Domenicali, Director General de la Fórmula 1, con Mohammed bin Sulayem, Presidente de la FIA, Markus Duesmann, Presidente del Consejo de Administración de Audi AG, Oliver Hoffmann, Director de Desarrollo Técnico de Audi Sport GmbH Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Y no quiero acabar teniendo sólo uno. Dios bendiga su alma, es decir, tuvimos una gran pérdida con Charlie, pero luego no tuvimos a nadie más. No puede ser así, deberíamos tener más de uno".

"Te digo que lo que pasó este año es una venda, no es una cura. Y no es una solución permanente. Esto es sólo una venda, porque tenemos que llenar los vacíos. Y luego están los comisarios, tenemos que definir también a los comisarios y formarlos".

Ben Sulayem admitió que la inspiración para el ROC vino del VAR del fútbol.

Aunque su función principal en este momento es apoyar el control de la carrera en el circuito, proporcionando pares de ojos adicionales, el plan es desarrollarlo aún más como una ayuda para la formación de oficiales.

"No podemos ser reactivos, tenemos que ser proactivos. Así que reuní a nuestra gente, a todos ellos. Es como el VAR en el fútbol. Cuando hablé con Gianni (Infantino, presidente de la FIFA) me dijo que ahora tienen menos quejas".

"Así que dije que por qué no podíamos complementar a la gente aquí (en la pista). No mucha gente sabe lo que hace la FIA, toda la organización deportiva viene a la FIA, y el equipo lo está haciendo muy bien".

"Así que usemos la tecnología, traigámosla aquí, trabajemos con la FOM, y hagamos una carrera mejor. No se puede correr la F1 como la F4 o algo así".

"Así que lo que hemos hecho es utilizar la tecnología, que es fácil de usar, tenerla pero hacerla activa desde Ginebra, y aquí. Más que esto es, es la parte de educación, es el entrenamiento que tenemos".

