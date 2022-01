La FIA planea cambios para las pruebas de los alerones flexibles

La última parte de la pasada temporada de Fórmula 1 se vio empañada por las acusaciones de Red Bull Racing afirmando que Mercedes estaba utilizando alas flexibles para aumentar su velocidad en línea recta.

La sospecha era que el equipo de la estrella había encontrado una manera inteligente de que ese elemento ayudara a reducir la carga. Los austriacos incluso llegaron a sugerir que las marcas del endplate en el Mercedes eran la prueba de que el ala se movía, aunque su rival por el título insistió en que dichas marcas estaban ahí para distraer.

Como respuesta a este problema por la preocupación de Red Bull, la FIA comenzó a comprobar con mayor exigencia los alerones traseros de todos los equipos a partir del Gran Premio de Qatar. A pesar de que estas nuevas pruebas no tenían ningún valor reglamentario, es decir, no servían para indicar si un monoplaza era legal o no, era la única solución que encontraron de manera temporal para comprobar si se podía implantar.

Sobre lo que el máximo organismo encontró en esas pruebas, el jefe en asuntos relacionados con la Fórmula 1, Nikolas Tombazis, explicó que no se descubrió nada fuera de lo normal. Sin embargo, afirmó que la FIA buscaría mejores formas de comprobar la legalidad de los alerones en el futuro y que las escuderías no se beneficiaran de vacíos en el reglamento.

"En Qatar no se identificó ningún tipo de problema", dijo el griego. "No encontramos nada que fuera preocupante. No fue una mala prueba, pero se puede mejorar, así que estamos pensando en cómo hacer algunas mejoras para el próximo año (2022)".

Tombazis explicó que una de las cuestiones que había que analizar era la forma en la que se aplicaban las fuerzas al alerón, para poder eliminar cualquier elemento aerodinámico flexible que pudieran estar empleando los equipos.

"La razón por la que la prueba no es tan buena es que, técnicamente, el borde del alerón va bastante hacia arriba", indicó. "Si lo cargas hacia abajo, es bastante rígido, así que queremos que tenga una dirección más normal".

"Pero es un poco más difícil, porque no podemos utilizar la gravedad. Tenemos que afinar esto, y se necesita un poco más para estar preparados, aunque no es imposible", finalizó.