La FIA condena los ataques contra los comisarios tras las sanciones a Colapinto en Zandvoort

La FIA ha denunciado los "mensajes de odio" en línea contra los comisarios del Gran Premio de los Países Bajos de F1, tras las dos sanciones impuestas a Franco Colapinto durante la carrera principal, el domingo, que suscitaron fuertes críticas de uno de los principales patrocinadores del argentino en las redes sociales.

Colapinto recibió dos sanciones importantes en Zandvoort, con la primera arruinando por completo una prueba que, sin embargo, había comenzado bien. La sanción inicial fue por un adelantamiento del piloto de Alpine a Yuki Tsunoda.

Max Verstappen había sufrido en ese momento un fuerte accidente y el argentino completó su maniobra de adelantamiento justo en ese momento, lo que desembocó en un drive through.

Arvid Lindblad recibió la misma sanción tras adelantar a Pierre Gasly en las mismas condiciones. Más tarde en la carrera, Colapinto volvió a recibir una sanción de 10 segundos por una nueva infracción bajo bandera amarilla, aunque ya no influyó en su resultado final, 14° en la meta.

El piloto se mostró muy descontento tras la carrera, al considerar que el drive through había "comprometido su carrera", justificando su frustración ante los medios: "Aunque las reglas están escritas negro sobre blanco, deberían ser mucho más flexibles y contar con criterios que también permitan distinguir lo que es más seguro de lo que lo es un poco menos."

"Si alguien va 30 km/h más lento en la misma parte de la pista, estás adelantándolo y se agita una bandera amarilla, no puedes hacer gran cosa. Es muy difícil reaccionar."

Luego de la carrera, Sean Summers, Chief Marketing Officer de Mercado Libre, principal patrocinador de Colapinto en la Fórmula 1, expresó en la red social X su disconformidad con lo ocurrido el domingo en Zandvoort.

El directivo de la compañía mencionó a la cuenta oficial de la FIA en X y escribió el siguiente mensaje: "Los comisarios están destruyendo la integridad de la F1. Esta temporada están demostrando ser terribles y están influyendo en los resultados de las carreras. ¿Incompetencia? ¿Deshonestidad? ¿Ambas? Hay algo seriamente roto en la cultura de esa organización".

La reacción de la FIA a los mensajes contra los comisarios tras el GP de Países Bajos

Este martes, la FIA emitió el siguiente comunicado para responder a las acusaciones:

"Al término del Gran Premio de los Países Bajos, los comisarios de la FIA fueron objeto de mensajes de odio en línea después de aplicar sanciones deportivas conforme al reglamento.

La coalición United Against Online Abuse condena todas las formas de odio y acoso. Es normal no estar de acuerdo con ciertas decisiones en el deporte, pero eso no debe justificar en ningún caso amenazas o ataques personales.

En 2023, la FIA lanzó la coalición United Against Online Abuse después de que un comisario fuera víctima de ataques dirigidos tras el Gran Premio de Estados Unidos.

Hacemos un llamamiento a todas las personas que siguen nuestro deporte para que muestren respeto y responsabilidad, tanto en línea como fuera de línea".