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La FIA confirma la congelación de motores de F1 e impone restricciones de pruebas antes del regreso de los V8

El desarrollo de las actuales unidades de potencia de la F1 quedará congelado a partir de la 13ª carrera de la temporada 2028. La FIA también impuso restricciones al trabajo en el banco de pruebas con los motores de 2030 para evitar cualquier solapamiento

Ronald Vording

Publicado: 27 nov 2026, 17:18

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Los fabricantes de Fórmula 1 ya no podrán trabajar en la actual generación de unidades de potencia a partir de mediados de 2028, reveló el director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, en una entrevista exclusiva con Motorsport.com.

La medida, revelada por primera vez por Motorsport.com durante el fin de semana del Gran Premio de Las Vegas, busca evitar que los fabricantes tengan que trabajar en dos proyectos simultáneamente y también impedir que algunos obtengan una ventaja no deseada. Por las mismas razones, el trabajo en los próximos motores V8 estará en gran medida prohibido hasta ese mismo momento.

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En la práctica, esto significa que el desarrollo de las actuales unidades de potencia híbridas V6 quedará congelado a partir de la 13ª carrera de la temporada 2028. Desde ese momento, solo se permitirán actualizaciones de fiabilidad, sin que se autoricen nuevas mejoras de rendimiento.

Antes de ese punto, habrá restricciones al desarrollo del V8 turboalimentado de 2,1 litros para 2030. Hasta el 1 de octubre de 2027, los fabricantes de F1 no podrán realizar trabajos en banco de pruebas con un solo cilindro, mientras que no se permitirá ningún trabajo en banco con la unidad de potencia completa -en otras palabras, el V8 completo- hasta el 1 de julio de 2028.

Estas restricciones no se aplican a los nuevos participantes, lo que significa que General Motors podrá realizar antes trabajos de simulación para su unidad de potencia de Cadillac.

La fecha del 1 de julio de 2028 coincide aproximadamente con la 13ª carrera de ese año y, por lo tanto, con la congelación de motores para las unidades de potencia actuales. De esta manera, la FIA evita que los fabricantes tengan que trabajar en dos proyectos simultáneamente, lo que derivaría en altos costos y en una carrera de desarrollo fuera de control.

El organismo rector también quiere evitar una situación en la que un fabricante -como Honda- siga estando significativamente por detrás cuando entre en vigor la congelación. Esto está estrechamente vinculado al replanteo del ADUO que se considera necesario en el paddock, aunque según Tombazis todavía no se ha tomado una decisión final al respecto.

Nikolas Tombazis, FIA

Photo by: Kym Illman / Getty Images

"Nos hemos estado concentrando en el marco de la UP y, francamente, estamos un poco tarde en el aspecto del ADUO", dijo Tombazis a Motorsport.com.

"Tenemos que considerar todo este tema en relación con nuestra intención y con lo que hemos hablado con los fabricantes de UP, es decir, congelar la actual generación de motores a partir de cierto momento. Eso será a mediados de 2028. Lo que queremos evitar por razones de costos es que tengan dos programas en paralelo".

También hay otra razón para la congelación de motores: sin estas restricciones, un fabricante con una unidad de potencia muy competitiva bajo el reglamento actual podría cambiar su foco hacia 2030 antes que un fabricante que está rezagado y necesita hacer todo lo posible para que su motor actual sea más competitivo.

"Lo que también queremos evitar es que algunos de los fabricantes actuales de UP puedan obtener una ventaja significativa si son muy competitivos en este momento. Pueden parar antes y entonces otros que quizás estén persiguiéndolos podrían quedar en desventaja.

"Así que tenemos este tema que abordar y todo eso está relacionado con el ADUO como punto de discusión. Y por lo tanto, tenemos que hacer una pausa y pensar cuidadosamente qué hacemos".

La congelación de motores fue confirmada y acordada con todas las partes involucradas, pero el siguiente paso es establecer los cambios en el ADUO y asegurarse de que ningún fabricante siga enfrentando un déficit enorme a mediados de 2028 que ya no pueda recuperar una vez que la congelación entre en vigor.

"Claramente, tenemos que dar la oportunidad de que haya tanta convergencia como sea posible antes de ese momento. No queremos que alguien quede congelado y muy abajo", continuó Tombazis.

"Así que tenemos estos temas que abordar, que están relacionados con el ADUO, y hay algunos asuntos delicados que básicamente tenemos que evaluar antes de avanzar".

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