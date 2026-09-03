El organismo rector de la Fórmula 1, la FIA, ha declarado un riesgo por calor para el GP de Austria de este fin de semana, obligando a los pilotos a llevar chalecos refrigerantes o a añadir lastre a sus coches de F1.

Las temperaturas en toda Italia han vuelto a dispararse en los últimos días, con una sexta ola de calor del verano afectando al país durante la próxima semana.

La región alrededor de Milán y Monza se prepara para temperaturas superiores a 35C, lo que ha activado el protocolo de calor de la FIA.

"De conformidad con el Artículo B1.5.10 del Reglamento FIA F1, tras recibir una previsión del servicio meteorológico oficial que predice que el índice de calor será superior a 31,0°C en algún momento durante la carrera de esta competición, se declara un Riesgo por Calor", afirmó la FIA.

Al declarar un Riesgo por Calor oficial, la dirección de carrera está poniendo en marcha procedimientos adicionales de refrigeración para los pilotos. Ahora se dará a los pilotos la opción de llevar un chaleco refrigerante o de tener los 0,5 kg correspondientes de lastre añadidos a sus coches.

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La FIA había planeado durante mucho tiempo hacer obligatorios los chalecos refrigerantes para que los usaran los pilotos, pero tras la resistencia de los pilotos por su comodidad y eficacia, el dispositivo sigue siendo opcional.

Según el servicio meteorológico oficial de la FIA, se espera que las temperaturas superen sin dificultad el umbral de 31C durante el viernes, el sábado y el domingo. Durante la sesión FP2 del viernes, se espera que las temperaturas alcancen los 36C, con 35C previstos para la clasificación del sábado.

Se espera que la salida del gran premio del domingo a las 15:00 hora local tenga lugar con temperaturas ambiente de 33C.

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