La FIA elimina los límites de mandato presidencial en las reuniones de Macao
El cambio de normativa permite a los presidentes de la FIA y a los dirigentes de otros organismos ejercer más allá del límite anterior de 12 años.
FIA President Mohammed Ben Sulayem
Foto de: EYE4images / NurPhoto via Getty Images
Las Asambleas Generales Extraordinarias de la FIA en Macao han votado a favor de eliminar los límites de mandato para sus órganos, incluida la presidencia de la FIA, en una medida vista como una continuación del presidente Mohammed Ben Sulayem para consolidar su poder.
En la reunión de esta semana en Macao, los clubes miembros de la FIA y delegados de todo el mundo aprobaron una serie de cambios en los estatutos del organismo rector del automovilismo y en su reglamento interno. En lo profundo del comunicado de la FIA sobre las conclusiones clave de las asambleas, mencionó que "los límites de mandato han sido eliminados de los órganos de la FIA".
La FIA explicó que la medida, que se entiende que fue impulsada por Ben Sulayem y aprobada por una abrumadora mayoría, alinea esos estatutos con los de otros órganos de la FIA, que tampoco tenían límites de mandato.
"Los Estatutos de la FIA se han actualizado para establecer un enfoque coherente sobre los límites de mandato en todos los órganos de la FIA, en consonancia con los Consejos Mundiales y el Senado", dijo un portavoz de la FIA. "Las enmiendas propuestas fueron aprobadas por una supermayoría en las Asambleas Generales Extraordinarias. Los órganos de la FIA conservan plena autoridad para elegir democráticamente a los titulares de cargos que consideren apropiados".
Además, la FIA ha reforzado los criterios de elegibilidad, haciendo más difícil que los candidatos presidenciales puedan ser elegidos. "Los criterios de elegibilidad para el Presidente de la FIA se han reforzado y están más en consonancia con los criterios de elegibilidad existentes para los demás candidatos de la Lista Presidencial", decía el comunicado.
"El nombre del Comité de Nominaciones se ha cambiado a 'Comité de Evaluación de Elegibilidad', para garantizar una mejor alineación entre el nombre del órgano y sus responsabilidades".
FIA President Mohammed Ben Sulayem, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Los criterios reforzados exigirían que cualquier posible candidato demuestre una experiencia significativa dentro de un miembro u órgano de la FIA.
En teoría, los cambios estatutarios permitirían a un titular continuar dirigiendo la FIA indefinidamente a menos que sea destituido por votación o alcance el límite de edad de 70 años antes de presentarse a unas elecciones.
Ben Sulayem (64), que fue reelegido sin oposición a finales de 2025 para un segundo mandato de cuatro años, sería elegible para un tercer mandato en 2029 independientemente del cambio. Luego alcanzaría el límite de edad durante su tercer mandato, lo que le impediría buscar un cuarto, a menos que hiciera un movimiento para eliminar también esa barrera final en asambleas generales posteriores.
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