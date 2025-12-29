Todos los campeonatos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Noticias
Fórmula 1

La FIA endurece las medidas contra los reclamos innecesarios en la F1

A partir de la próxima temporada, la FIA introducirá un depósito más elevado para protestas, revisiones e investigaciones técnicas tras los diversos reclamos presentados en los últimos dos años. El objetivo es reducir los recursos fútiles y acelerar la definición de los resultados, haciendo más costoso el acceso a los procedimientos.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Publicado:
F1 and FIA logo

En el último borrador del reglamento deportivo aprobado en diciembre durante el Consejo Mundial de la FIA se introdujeron varias actualizaciones normativas, entre ellas el aumento de la tasa de depósito que los equipos deben abonar para presentar protestas oficiales o apelaciones contra las decisiones de los comisarios.

Se trata de una medida que tiene su origen en la reunión de la Comisión de la F1 del pasado mes de julio, cuando el tema fue abordado por primera vez tras una serie de episodios que habían encendido el debate en el paddock, ya que en varias citas los resultados finales de las carreras llegaron con un retraso considerable a causa de algunos reclamos.

En aquel momento, la Comisión, presidida por Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, y por Nicolas Tombazis, director del área de monoplazas de la FIA, había analizado la posibilidad de endurecer el sistema de reclamos deportivos. El objetivo era claro: reducir, o idealmente eliminar, las protestas consideradas fútiles o carentes de bases sólidas.

La discusión surgió en particular a raíz de las numerosas protestas presentadas por Red Bull Racing en la primera parte de 2025. El equipo entonces dirigido por Christian Horner había presentado dos reclamos contra George Russell: el primero en el Gran Premio de Miami, acusándolo de no haber reducido la velocidad bajo régimen de banderas amarillas; el segundo en el Gran Premio de Canadá, por una presunta infracción en la distancia mínima con el Safety Car tras una frenada brusca, hasta el punto de que Max Verstappen lo superó. En ambos casos, la FIA rechazó las protestas del equipo de Milton Keynes.

Estos episodios generaron irritación entre las demás escuderías, sobre todo por la incertidumbre que se prolongó durante horas tras la finalización de las carreras. De allí surgió la voluntad de introducir un sistema más severo, capaz de disuadir protestas sin fundamento.

Motorhome FIA

Motorhome FIA

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La medida aprobada en el borrador reglamentario de diciembre introduce un aumento significativo de la tasa de depósito necesaria para presentar una protesta oficial. El objetivo es encarecer el acceso al procedimiento, con el fin de desalentar un uso instrumental del sistema de reclamos. Evidentemente, se trata de un depósito que será devuelto en caso de un resultado favorable. Cabe recordar que el dinero destinado a los reclamos computa dentro del límite presupuestario y, no por casualidad, los equipos asignan una parte de su presupuesto también a esta eventualidad.

Esta línea también refleja las palabras pronunciadas por George Russell tras la segunda protesta presentada en su contra: "2.000 euros de depósito para equipos que generan beneficios millonarios ni siquiera se acercan a ser suficientes. Los equipos no se lo pensarán dos veces antes de presentar más. Si en cambio se tratara de una suma de seis cifras, estoy seguro de que lo pensarían dos veces antes de hacerlo".

Además del aumento de las tarifas para las protestas, el borrador reglamentario aprobado en diciembre incluye también un incremento de las tasas vinculadas a las investigaciones técnicas sobre los monoplazas rivales, completando así un paquete de medidas pensado para hacer más riguroso y responsable el sistema de reclamos deportivos en la Fórmula 1. Esto incluye también las solicitudes de revisión, que en este caso pasaron a costar 20.000 euros por pedido.

Más de la Fórmula 1:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Repaso de la F1 2025: el primer año completo de Bearman deja ver lo que puede ser su futuro

Comentarios destacados
Gianluca D'Alessandro
Más de
Gianluca D'Alessandro
Aerodinámica Activa 2026: Así funcionará el tercer modo en pista mojada

Aerodinámica Activa 2026: Así funcionará el tercer modo en pista mojada

Fórmula 1
Fórmula 1
Aerodinámica Activa 2026: Así funcionará el tercer modo en pista mojada
Hadjar: "Acepto que seré más lento que Verstappen a principios de 2026"

Hadjar: "Acepto que seré más lento que Verstappen a principios de 2026"

Fórmula 1
Fórmula 1
Hadjar: "Acepto que seré más lento que Verstappen a principios de 2026"
Por qué para Hamilton la era de efecto suelo fue la peor en su carrera

Por qué para Hamilton la era de efecto suelo fue la peor en su carrera

Fórmula 1
Fórmula 1
Test postemporada de Abu Dhabi
Por qué para Hamilton la era de efecto suelo fue la peor en su carrera

Últimas noticias

La FIA endurece las medidas contra los reclamos innecesarios en la F1

La FIA endurece las medidas contra los reclamos innecesarios en la F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
La FIA endurece las medidas contra los reclamos innecesarios en la F1
Repaso de la F1 2025: el primer año completo de Bearman deja ver lo que puede ser su futuro

Repaso de la F1 2025: el primer año completo de Bearman deja ver lo que puede ser su futuro

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Repaso de la F1 2025: el primer año completo de Bearman deja ver lo que puede ser su futuro
El día que Michael Schumacher admitió que "sabía que no estaba bien" chocar a Villeneuve en Jerez

El día que Michael Schumacher admitió que "sabía que no estaba bien" chocar a Villeneuve en Jerez

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
El día que Michael Schumacher admitió que "sabía que no estaba bien" chocar a Villeneuve en Jerez
Gasly está "muy entusiasmado" por el cambio de Alpine a los motores Mercedes

Gasly está "muy entusiasmado" por el cambio de Alpine a los motores Mercedes

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Gasly está "muy entusiasmado" por el cambio de Alpine a los motores Mercedes

Contáctenos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros