La FIA endurece las medidas contra los reclamos innecesarios en la F1

En el último borrador del reglamento deportivo aprobado en diciembre durante el Consejo Mundial de la FIA se introdujeron varias actualizaciones normativas, entre ellas el aumento de la tasa de depósito que los equipos deben abonar para presentar protestas oficiales o apelaciones contra las decisiones de los comisarios.

Se trata de una medida que tiene su origen en la reunión de la Comisión de la F1 del pasado mes de julio, cuando el tema fue abordado por primera vez tras una serie de episodios que habían encendido el debate en el paddock, ya que en varias citas los resultados finales de las carreras llegaron con un retraso considerable a causa de algunos reclamos.

En aquel momento, la Comisión, presidida por Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, y por Nicolas Tombazis, director del área de monoplazas de la FIA, había analizado la posibilidad de endurecer el sistema de reclamos deportivos. El objetivo era claro: reducir, o idealmente eliminar, las protestas consideradas fútiles o carentes de bases sólidas.

La discusión surgió en particular a raíz de las numerosas protestas presentadas por Red Bull Racing en la primera parte de 2025. El equipo entonces dirigido por Christian Horner había presentado dos reclamos contra George Russell: el primero en el Gran Premio de Miami, acusándolo de no haber reducido la velocidad bajo régimen de banderas amarillas; el segundo en el Gran Premio de Canadá, por una presunta infracción en la distancia mínima con el Safety Car tras una frenada brusca, hasta el punto de que Max Verstappen lo superó. En ambos casos, la FIA rechazó las protestas del equipo de Milton Keynes.

Estos episodios generaron irritación entre las demás escuderías, sobre todo por la incertidumbre que se prolongó durante horas tras la finalización de las carreras. De allí surgió la voluntad de introducir un sistema más severo, capaz de disuadir protestas sin fundamento.

Motorhome FIA Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La medida aprobada en el borrador reglamentario de diciembre introduce un aumento significativo de la tasa de depósito necesaria para presentar una protesta oficial. El objetivo es encarecer el acceso al procedimiento, con el fin de desalentar un uso instrumental del sistema de reclamos. Evidentemente, se trata de un depósito que será devuelto en caso de un resultado favorable. Cabe recordar que el dinero destinado a los reclamos computa dentro del límite presupuestario y, no por casualidad, los equipos asignan una parte de su presupuesto también a esta eventualidad.

Esta línea también refleja las palabras pronunciadas por George Russell tras la segunda protesta presentada en su contra: "2.000 euros de depósito para equipos que generan beneficios millonarios ni siquiera se acercan a ser suficientes. Los equipos no se lo pensarán dos veces antes de presentar más. Si en cambio se tratara de una suma de seis cifras, estoy seguro de que lo pensarían dos veces antes de hacerlo".

Además del aumento de las tarifas para las protestas, el borrador reglamentario aprobado en diciembre incluye también un incremento de las tasas vinculadas a las investigaciones técnicas sobre los monoplazas rivales, completando así un paquete de medidas pensado para hacer más riguroso y responsable el sistema de reclamos deportivos en la Fórmula 1. Esto incluye también las solicitudes de revisión, que en este caso pasaron a costar 20.000 euros por pedido.