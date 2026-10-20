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La FIA espera que las carreras de F1 en Qatar y Abu Dhabi se disputen según lo previsto

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, dice que no llevaría a la F1 a un lugar que considerara "riesgoso" y anticipa que ambas carreras en Medio Oriente seguirán adelante

Jake Boxall-Legge

Publicado: 20 oct 2026, 17:07

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, confía en que las carreras de Fórmula 1 en Qatar y Abu Dhabi se llevarán a cabo, en medio de las actuales tensiones en Medio Oriente.

Debido al conflicto entre Estados Unidos-Israel e Irán, las carreras en Bahréin y Arabia Saudita fueron canceladas a principios de este año, aunque los organizadores bahreiníes trasladaron efectivamente su gran premio aplazado a Malasia. Los ataques a barcos en el estrecho de Ormuz, actualmente disputado por ambas partes mientras las exportaciones de petróleo se han desacelerado drásticamente, han continuado.

Ha surgido otro conflicto entre Arabia Saudita y los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán; un ataque con misiles contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad se cobró la vida de 13 personas. El aeropuerto reabrió recientemente con un servicio limitado tras los ataques, y el Reino Unido se comprometió recientemente a apoyar a Arabia Saudita con aviones de combate para defenderse de nuevos asaltos hutíes.

La proximidad de Qatar y los Emiratos Árabes Unidos a las actuales zonas de conflicto hizo que las dos carreras de cierre de temporada en Medio Oriente quedaran en duda, aunque el CEO de la F1, Stefano Domenicali, afirmó hace algunas semanas que mantener las carreras seguía siendo el Plan A del campeonato, con un plan alternativo para celebrar el final de temporada en Imola si las tensiones seguían escalando.

Las conversaciones sobre la posible cancelación de ambas carreras se han reducido en las últimas semanas, y el campeonato parece encaminado a mantener tanto la carrera de Qatar como la de Abu Dhabi. En MotoGP, los equipos fueron informados de que la ronda reprogramada de Qatar seguirá adelante en noviembre.

En declaraciones a medios seleccionados, entre ellos Autosport, Ben Sulayem afirmó que por el momento se siente "seguro" respecto a las carreras, y explicó que no dejaría a su familia residiendo en los Emiratos si considerara que no es seguro hacerlo.

"Están bien. Una cosa que diría: tengo a mis hijos allí. ¿Creen que los dejaría allí y yo estaría aquí ahora con ustedes?

"Hay que ser sensato con esto y decir: '¿vamos a tener un problema?'. Lo que se lee en los medios en realidad es diferente de lo que tenemos allí. Ya saben, leemos y vemos la televisión, pero realmente no tenemos eso. Si no, ¿por qué me quedaría allí, saben? ¿Por qué dejaría a mi familia?

"Pero, ¿esto quiere decir que no va a pasar nada? No puedo predecir eso. Solo puedo decirles que hoy no hay nada y que las dos carreras se van a disputar.

Photo by: Nicolas Economou / NurPhoto via Getty Images

"Estoy contento [de que el personal de la FIA vaya allí]. Escuchen, no creo que el personal de la FIA sea más importante para mí que yo mismo y mi familia, saben, pero si estoy allí, significa que me siento seguro al respecto.

"Pero por el momento no lo sabemos. Como dije, el Dakar [Rally en Arabia Saudita], si escuchamos algo de ellos, nos adaptaremos. Cuando digo ellos me refiero a la Federación de Automovilismo de Arabia Saudita, nos adaptaremos a eso y ayudaremos.

"Como cuando ayudamos con Bahréin, quiero decir, cuando llegó la solicitud de no organizar el evento en Arabia Saudita, luego hubo otra llamada del príncipe heredero de Bahréin para trasladarlo a Malasia. La relación estaba allí y está enviando un mensaje de que, saben, como con todo esto, seguiremos teniendo automovilismo".

Ben Sulayem agregó que la FIA tenía medidas de contingencia preparadas en caso de cualquier interrupción en los viajes, como apoyarse en las ASN locales para contar con voluntarios y oficiales que ayudaran a facilitar la realización de los eventos.

Usó el ejemplo de la ronda libanesa del FIA Middle East Rally Championship, que finalmente reinició la serie de este año. Contó con oficiales de Chipre, Grecia y Jordania, antes de que la ronda chipriota cerrara el campeonato de este año cuando se canceló la ronda de Arabia Saudita.

"Por supuesto, la FIA siempre está preparada. Les dije que tuvieran listo otro equipo de la FIA por si no pasaba nada. Pero quizá algunos gobiernos digan que no se puede viajar, entonces ¿qué hacemos?

"Si todos están allí y luego los equipos están allí y la FOM lo está gestionando y de repente decimos: oh, no podemos tener a nuestro director de carrera, no podemos tener a nuestros comisarios. Hay que estar preparado, y hay que tener otro equipo listo por si acaso.

"También tenemos aquí el sentido común de que nunca llevaremos a nuestro personal, ni a pilotos ni a ningún oficial, a un lugar donde sintamos que hay riesgo", concluyó.

Ben Sulayem agregó que la perspectiva del Dakar Rally de 2027 era incierta, pero sugirió que podría trasladarse a Marruecos si no puede albergar la carrera en Arabia Saudita.

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