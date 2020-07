FIA explica cómo Honda trabajó durante el cierre

Al fin y al cabo, sus rivales Ferrari, Renault y Mercedes habían pasado todas las semanas antes del comienzo de la temporada en un receso de actividades obligado debido a la situación de la pandemia de coronavirus en Europa.

Habían estado atados de pies y manos para mejorar sus motores mientras Honda, dado que Japón se libraba del confinamiento en ese momento, podía seguir trabajando.

De hecho, el director del equipo Ferrari, Mattia Binotto, señaló abiertamente en Hungría que las mejoras que su equipo planeaba se habían frenado en seco por un confinamiento que no se había aplicado a todos por igual.

En una referencia clara a lo que Honda había podido hacer, dijo: “Estábamos haciendo desarrollos para esta temporada que no podremos presentar durante el año porque tuvimos un largo receso antes del inicio de la temporada, algo que por cierto no fue el caso para otros fabricantes de unidades de potencia".

Si bien no se puede negar que Honda pudo trabajar cuando a otros no les dejaron, el quid de la cuestión es si el fabricante japonés logró o no sacar ventaja de la situación.

Aquí observamos lo que sucedió y explicamos cómo fue la situación en el intento de ser justos con todos.

Un confinamiento tardío