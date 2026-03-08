FIA explica por qué la defensa de Checo Pérez ante Lawson fue legal en Australia

El Gran Premio de Australia 2026 dejó una polémica maniobra entre Sergio Pérez y Liam Lawson cuando ambos peleaban en la parte inicial de la carrera por la posición 16. Tras finalizar la carrera, Lawson no ocultó su frustración, no solo por el resultado, sino por la ferocidad con la que el mexicano defendió su posición.

Según el piloto de Racing Bulls, el comportamiento de Checo Pérez no era conforme a la posición que luchaban.

“Quiero decir, dos años después él no lo ha superado, así que me estaba peleando como si fuera por el campeonato mundial y estábamos luchando por la posición 16. Obviamente no me importa demasiado, mi carrera ya estaba terminada en ese punto", señaló Lawson, esto mientras el mexicano desestimó las críticas y solo apuntó que él estaba realizando su carrera.

La maniobra fue analizada por los comisarios y pasó a investigación, aunque posteriormente se decidió no tomar acciones.

El veredicto de la FIA: Por qué la defensa de Sergio Pérez fue legal en la Curva 3

Tras analizar los videos de circuito cerrado y las cámaras on-board de ambos monoplazas, los comisarios deportivos emitieron un comunicado oficial bajo la referencia de una presunta infracción al Apéndice L, Capítulo IV, Artículo 2b del Código Deportivo Internacional de la FIA, el cual se refiere a "forzar a otro piloto a salir de la pista".

La resolución final determinó que no habría ninguna acción adicional contra el piloto de Cadillac, basándose en los siguientes puntos clave del análisis técnico:

Posicionamiento en el Apex: El documento oficial detalla que el Coche 30 (Lawson) intentó adelantar al Coche 11 (Pérez) por la parte exterior de la Curva 3. Al llegar al punto de giro o ápice de la curva, se produjo un contacto neumático a neumático.

La regla del eje delantero: Según las Directrices de Estándares de Conducción vigentes, para que un piloto que intenta un rebase por el exterior tenga derecho a espacio, su eje delantero debe estar por delante del eje delantero del coche que defiende al llegar al ápice.

Determinación final: Los comisarios confirmaron que "el eje delantero de Lawson no estaba por delante del eje delantero de Pérez en el ápice". Bajo esta interpretación reglamentaria, Lawson no tenía derecho a la trayectoria ni al espacio reclamado, lo que otorga a Pérez el derecho legal de mantener su línea de carrera.