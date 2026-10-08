FIA emite su explicación final del fallo de software que causó la pérdida de potencia en Malasia

Durante las vueltas de formación con lluvia en el Gran Premio de Bahréin en Malasia, la Fórmula 1 vivió uno de sus momentos más complicados de su historia cuando diversos coches de la parrilla, empezando por el de Lewis Hamilton y el del poleman Max Verstappen, comenzaron a experimentar problemas y debieron rodar lento, incluso quedándose detenidos.

En ese instante, el acelerador de diversos coches a los que se sumaron el Haas de Esteban Ocon y el Cadillac de Valtteri Bottas dejaron de responder, esto como consecuencia de las velocidades extremadamente bajas a las que estaban circulando detrás del coche de seguridad.

Esta situación obligó a la Dirección de Carrera a suspender la salida con bandera roja para implementar una actualización de software de emergencia emitida por la FIA, la cual levantó temporalmente las restricciones de energía de 250 kW en minisectores clave.

La investigación de la FIA sobre la falla de software en Malasia

Tras completar una revisión detallada junto a los fabricantes de motores, el organismo rector confirmó que el incidente fue detonado por un error en la configuración del software bajo lluvia, esto durante el jueves de medios del Gran Premio de Singapur.

La FIA explicó que cuando los autos rodaban a bajas revoluciones por minuto (RPM) en sectores con el límite de potencia reducido a 250 kW, el sistema registró una pérdida de energía irreversible que impidió recuperar la aceleración.

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Asimismo, la FIA desmintió las versiones que señalaban una falta de pruebas previas, aclarando que el paquete fue validado en simuladores y ensayado en las prácticas de Bélgica y Países Bajos. No obstante, las condiciones atípicas de baja velocidad registradas por el efecto acordeón detrás del coche de seguridad en Sepang activaron el bucle imprevisto.

De cara a las siguientes fechas, la federación reinstaurará ajustes específicos para el Gran Premio de Singapur y desplegará una actualización definitiva del software para lluvia en el Gran Premio de Estados Unidos.

El informe completo de la FIA

La FIA ha completado una revisión exhaustiva de las circunstancias que hicieron necesaria la entrega de una actualización en la configuración del software de la unidad de potencia antes del inicio de la carrera del Gran Premio de Baréin en Malasia.

La revisión se enfocó en las siguientes áreas clave:

La causa precisa de la pérdida de potencia experimentada por varios autos durante la vuelta de formación.

Medidas que se pueden introducir para mitigar que se repitan los mismos problemas.

La gestión futura de los ajustes de la unidad de potencia en condiciones de lluvia (restricciones de límite de energía).

Aprendizajes obtenidos de los datos individuales de cada equipo y fabricante de unidades de potencia.

La revisión concluyó que algunos autos que rodaban a bajas revoluciones por minuto (RPM) del motor en ciertos sectores del circuito donde se aplicó una reducción de potencia de 250 kW experimentaron una pérdida de potencia mayor a la prevista originalmente, la cual no se pudo recuperar en dichos sectores.

Como resultado, la configuración establecida para el evento de Sepang será reinstaurada para el Gran Premio de Singapur en caso de que se esperen condiciones meteorológicas similares. Adicionalmente, se lanzará una actualización posterior al software para lluvia de cara al Gran Premio de Estados Unidos el próximo 25 de octubre.

La revisión también recomendó la implementación de medidas para las pruebas del software, reconociendo que las oportunidades para realizar ensayos son limitadas, con el fin de hacerlo lo más robusto posible. La FIA, junto con los equipos y los fabricantes de unidades de potencia (PUM), continuará fortaleciendo las capacidades de prueba y verificación del software de los motores, mejorando el proceso de validación general mediante evaluaciones independientes y retroalimentación colaborativa, incluyendo aportaciones del proveedor de la unidad de control electrónico (ECU) estandarizada.

A la FIA le gustaría responder a los comentarios que sugieren que el software no había sido probado antes de su implementación. Antes de su aplicación, los equipos y los fabricantes de unidades de potencia realizaron ejercicios de simulación para validar el paquete de software, el cual posteriormente se probó a escala real durante las sesiones de Práctica Libre 1 tanto en el Gran Premio de Bélgica como en el Gran Premio de los Países Bajos.

El domingo, la secuencia de instalación e integración del software fue la siguiente:

15:45: El procedimiento de inicio de carrera se suspendió tras dos vueltas de formación, luego de que varios autos experimentaran problemas de pérdida de potencia.

15:50: Apenas cinco minutos después de la suspensión, el equipo técnico de la FIA identificó la causa del problema y lanzó una configuración actualizada del software de la unidad de potencia diseñada para solucionar la falla.

16:03: Dieciocho minutos después de la suspensión, la FIA proporcionó a los equipos más orientación técnica y aclaraciones en respuesta a la implementación, instalación y operación de las configuraciones revisadas del software.

16:20: Los equipos y los fabricantes de unidades de potencia completaron el proceso de integración, estando todos los competidores listos para iniciar la carrera aproximadamente 20 minutos después.

16:22: Se emitió la señal de 10 minutos para el inicio de la carrera.

16:33: Los autos salieron del carril de pits para el procedimiento de inicio de carrera.

La FIA desea reconocer y agradecer a todas las partes interesadas entre los equipos, los fabricantes de unidades de potencia y el equipo técnico de la FIA por su diligencia y capacidad de respuesta durante la interrupción. Sus esfuerzos colectivos permitieron identificar, abordar y resolver el problema, haciendo posible que la carrera se desarrollara de manera segura.