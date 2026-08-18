FIA pone fecha para definir el podio de Gasly en Mónaco ante las protestas de McLaren y Red Bull

El desenlace del Gran Premio de Mónaco aún no está escrito y el drama de Pierre Gasly por conservar el podio de tercer lugar que logró en el circuito callejero seguirá por algunos días luego de que la FIA ha informado y dado fecha para escuchar a McLaren y Red Bull, así como sus argumentos, para intentar hacer que el piloto galo pierda el top tres.

La controversia comenzó cuando los comisarios impusieron al piloto francés dos penalizaciones de cinco segundos por rebasar el límite de velocidad en la calle de pits (registrando 60.1 km/h y 60.4 km/h). La escudería de Enstone optó por no hacer cumplir las sanciones en los boxes y recurrió la medida. Un análisis posterior reveló un fallo estructural en el sistema de cronometraje oficial de la FOM: una discrepancia entre la distancia real del carril y la estimación de los sensores generó lecturas erróneas, sobreestimando la velocidad de los autos que trazaban la entrada a pits de forma más cerrada.

Ante esta evidencia, las autoridades cancelaron los castigos de Gasly y restituyeron su tercer lugar. Sin embargo, este fallo generó malestar entre rivales que sufrieron inconsistencias similares pero sí cumplieron sus sanciones durante la carrera, sin posibilidad de reclamo retroactivo. Para Red Bull, la anulación de la sanción significaría devolver a Isack Hadjar al podio, mientras que para McLaren representa un dilema de equidad reglamentaria.

En su pronunciamiento oficial, la estructura de Woking argumentó en su momento:

"A nuestro juicio, la posterior eliminación de las penalizaciones crea una situación en la que algunos competidores resultan perjudicados por haber actuado en conformidad con las reglas y con las decisiones de los Comisarios. Un resultado de este tipo corre el riesgo de generar disparidad deportiva y de minar la confianza en la aplicación coherente del Reglamento Deportivo de la FIA".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Corte Internacional de Apelación: Audiencia del 25 de agosto de 2026

La FIA hizo oficial la cita para el 25 de agosto, 9 de la mañana de París, en la que se definirá el fallo definitivo respecto a lo sucedido en el Gran Premio de Mónaco.

El comunicado de la FIA publicado en su web oficial dice lo siguiente:

"Caso ICA-2026-06-07-08-09: Apelaciones interpuestas por McLaren Racing Limited y Red Bull Racing Limited contra las Decisiones N° 1 y N° 2 de los Comisarios contenidas en el Documento 99 del 12 de junio de 2026 respecto al Gran Premio de Mónaco de 2026.

"El 7 de junio de 2026, tras recibir informes del Director de Carrera, los Comisarios impusieron dos penalizaciones de 5 segundos al Auto N° 10, conducido por Pierre Gasly (Documentos 73 y 75), por exceso de velocidad en la calle de pits durante la carrera, infringiendo el Artículo B1.6.3a del Reglamento Deportivo.

"Ese mismo día, los Comisarios recibieron dos peticiones de revisión por parte del equipo BWT Alpine F1 Team. El 12 de junio de 2026, los Comisarios determinaron que existía un elemento nuevo, significativo y relevante que no estaba disponible al momento de su decisión inicial. Por ello, decidieron anular ambas penalizaciones de 5 segundos (Documento 99), modificar la Clasificación de la Carrera (Documento 100) y recalcular los puntos de los Campeonatos de Pilotos y Constructores (Documento 101).

"El 16 de junio de 2026, McLaren Racing Limited y Red Bull Racing Limited formalizaron su recurso de apelación ante la Corte Internacional de Apelación (ICA) contra las mencionadas decisiones de los Comisarios.

"La resolución que emita el tribunal en París no solo fijará el reparto final de puntos del Gran Premio de Mónaco, sino que establecerá un precedente legal determinante sobre la validez de las sanciones cumplidas en pista bajo datos oficiales defectuosos".

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