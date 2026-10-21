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La FIA impone una nueva regla para cerrar una laguna en el límite presupuestario de la F1

Los equipos deberán separar claramente a su personal de F1 y no F1 a partir de la próxima temporada

Franco Nugnes

Publicado: 21 oct 2026, 10:26

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Foto de: Alessio Morgese

El Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA aprobó nuevas regulaciones para impedir que el personal no vinculado a la F1 de los equipos trabaje en proyectos de Fórmula 1.

La federación probablemente intervino porque algunos habían logrado aprovechar personal e instalaciones oficialmente asignados a otras actividades para eludir el límite presupuestario.

La decisión evitará un desequilibrio entre los equipos con otras actividades y aquellos que no tienen otros programas más allá de las carreras de F1, pero también alterará radicalmente la forma en que operan los equipos. Quienes forman parte integral de gigantes automotrices tendrán que funcionar de manera totalmente independiente de sus empresas matrices.

El objetivo de los cinco nuevos artículos en las regulaciones operativas de 2027 es claro: cerrar una laguna que permite una transferencia ya limitada de conocimientos entre el equipo de F1 y las otras unidades de negocio de la compañía, ocultando así gastos dentro de programas ajenos a las carreras, como desarrollo de productos, WEC, Fórmula E o carreras de vela.

Hasta ahora, era posible dividir la experiencia de un ingeniero entre dos actividades diferentes, declarando qué parte de su función estaba dedicada a la F1 y cuál al otro programa, atribuyendo solo un porcentaje al límite presupuestario.

La FIA ahora va mucho más allá al separar verdaderamente la F1 de todas las demás actividades, con importantes restricciones impuestas al uso de activos tecnológicos (simuladores, túneles de viento, bancos de pruebas, centros de datos, sistemas informáticos).

Photo by: Pauline Ballet - Formula 1

Las nuevas medidas de segregación implican que el personal no vinculado a la F1 tendrá prohibido entrar a la fábrica de F1 y quienes trabajen en actividades de gran premio no podrán visitar a sus colegas en otras divisiones.

El traslado de personal de la F1 a otro sector ya no podrá ser directo y requerirá un nuevo contrato que detalle sus nuevas funciones; su credencial de la empresa y su correo electrónico serán desactivados. Además, un empleado que deje el equipo no podrá regresar hasta que haya pasado al menos un año.

Curiosamente, si quienes trabajan en programas no vinculados a la F1 pasan al equipo de F1, también tendrán que cumplir un período de gardening leave de tres meses durante el cual no podrán participar en ninguna actividad de la compañía. Por lo tanto, el equipo de F1 está destinado a convertirse en una ‘fortaleza’ dentro de las instalaciones de la marca.

Se espera que la nueva regla lleve a un aumento en la cantidad de personal y en los costos, ya que quienes gestionan programas no vinculados a la F1 recurrirán a candidatos externos y los proyectos periféricos renunciarán a sinergias y oportunidades de colaboración.

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