La FIA se involucra en el caso Horner y evalúa una queja formal

A pesar de que una investigación de ocho semanas sobre el comportamiento de Horner con una empleada ha concluido que no había motivos para tomar medidas, el asunto parece lejos de haber terminado.



En los últimos días varios medios informaron que la empleada, que fue suspendida a raíz de los resultados de la investigación, ha decidido seguir adelante y apelar los resultados de la investigación iniciada por la empresa austriaca de bebidas energéticas Red Bull.



Además, se entiende que también ha notificado a la FIA una posible infracción del código de conducta del automovilismo, lo que podría llevar al organismo rector a implicarse más en el asunto.



Aunque hasta ahora la FIA se había mostrado reacia a intervenir en lo que consideraba un asunto interno entre empleados, si hay indicios de que se ha producido un comportamiento que infringe la normativa, puede verse obligada a actuar.



La FIA cuenta con una Política contra el Acoso y la Discriminación cuyo objetivo es garantizar que todas las personas de la FIA -incluidos los empleados- sean tratadas con igualdad, respeto y dignidad.

Se ha creado una línea de atención telefónica en la que se pueden denunciar los abusos, y se considera acoso cualquier conducta impropia e inoportuna que pueda razonablemente esperarse o percibirse como causa de ofensa o humillación a otra persona.

Christian Horner, director del equipo Red Bull Racing Foto: Shameem Fahath

La FIA no ha confirmado oficialmente ninguna denuncia, pero en un breve comunicado emitido el sábado dejó claro que su política es no hacer declaraciones sobre los asuntos mientras se están estudiando.



"En la FIA, las consultas y denuncias son recibidas y gestionadas por el Oficial de Cumplimiento y, en su caso, por el Comité de Ética", declaró la FIA en un comunicado.



"Ambos órganos operan de forma autónoma, garantizando una estricta confidencialidad durante todo el proceso".



"En consecuencia, y en general, no podemos confirmar la recepción de ninguna queja específica y es poco probable que podamos hacer más comentarios sobre las quejas que podamos recibir de cualquier parte".



La empresa matriz de las bebidas energéticas Red Bull tampoco ha dicho nada sobre un posible proceso de apelación, y ha dicho muy poco desde que reveló inicialmente que Horner estaba siendo investigado el mes pasado.



Aunque la investigación original declaró que las quejas habían sido desestimadas, eso no resultó ser el final del asunto.



Apenas 24 horas después de que se tomara la decisión, direcciones de correo electrónico anónimas filtraron supuestas pruebas que estaban en el centro de la investigación, aunque Red Bull nunca confirmó la veracidad de todo lo que figuraba en el expediente filtrado.



Además, se entiende que se ha iniciado una investigación posterior sobre la filtración de información a los medios de comunicación desde que estalló la situación, que incluye cómo los periodistas se enteraron de la investigación confidencial en primer lugar.

Christian Horner, director del equipo Red Bull Racing, Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Helmut Marko, asesor de Red Bull Motorsport, sugirió en el Gran Premio de Arabia Saudita que existía el riesgo de que pudiera ser suspendido como resultado de esta última investigación, pero luego confirmó que eso no sucederá.



Horner ha permanecido en su puesto desde que comenzó la investigación, y ha dicho en varias ocasiones que esperaba que el foco mediático pudiera pasar página, una vez concluida la investigación original.



En declaraciones en el Gran Premio de Arabia Saudita, Horner dijo: "La realidad es que se planteó una queja. Se trató de la manera más profesional por el grupo, no por Red Bull Racing, sino por los propietarios de Red Bull Racing, Red Bull GmbH, que nombró a un abogado independiente que es uno de los abogados más reputados en el mundo".



"Se tomó el tiempo para investigar a fondo, todos los hechos. Entrevistó a todas las personas implicadas, junto con otras personas de interés. Lo examinó todo. Tenía todos los datos. Y llegó a una conclusión en la que desestimó la queja".



"En lo que a mí respecta, en lo que a Red Bull se refiere, seguimos adelante y miramos hacia el futuro. Y ya sabes, mi mujer me ha apoyado fenomenalmente en todo esto, al igual que mi familia. Pero la intrusión en mi familia ya es suficiente y tenemos que seguir adelante y centrarnos en aquello para lo que estamos aquí."

