La FIA investiga a Toto y Susie Wolff por posible conflicto de intereses

El dramático suceso se produce después de que la FIA considerara necesario actuar a raíz de las quejas de los directores de los equipos de F1 sobre las actividades de la pareja.

Toto Wolff es el director del equipo Mercedes, mientras que Susie Wolff es directora general de la categoría F1 Academy, gestionada por los titulares de los derechos comerciales de la F1.

Se cree que la pareja está al tanto de información que normalmente no estaría disponible en los canales habituales, lo que podría considerarse un conflicto de intereses.

La sugerencia es que Toto Wolff tiene acceso a conocimientos confidenciales sobre las actividades de la FOM, que los jefes de equipo rivales no tienen, mientras que Susie Wolff está bien informada sobre las discusiones de los directores de equipo que pueden ser de utilidad para la FOM.

Esto ha provocado la preocupación de que supuestas conversaciones secretas a nivel de directores de equipo podrían estar siendo transmitidas a la alta dirección de la F1.

Un informe de la revista BusinessF1 sugiere que un comentario que Wolff hizo en una reciente reunión de directores de equipo, basado en información que sólo podía proceder de la FOM, actuó como detonante para que otros jefes se quejaran.

Y aunque los equipos rivales no han expresado su preocupación por la situación en público, se entiende que el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha sido presionado por la existencia de un posible conflicto de intereses.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, arrives into the paddock with Susie Wolff

En respuesta a ello, Ben Sulayem ha pedido al Departamento de Cumplimiento de la FIA que investigue.

Un comunicado de la FIA del martes informó: "La FIA es consciente de la especulación de los medios de comunicación centrada en la alegación de que un miembro del personal de la FOM ha pasado información de carácter confidencial a un director de equipo de F1. El Departamento de Cumplimiento de la FIA está investigando el asunto".

Susie Wolff fue nombrada en marzo de este año directora general de la F1 Academy, la serie que busca formar mujeres pilotos para llegar a la máxima categoría, tras haber ocupado recientemente el cargo de directora de equipo y, más tarde, directora ejecutiva de la escuadra Venturi de Fórmula E entre 2018 y 2022.

Fundadora de la iniciativa Dare To Be Different (Atrévete a ser diferente), un programa concebido para impulsar la participación femenina en el automovilismo, la escocesa ha sido desde entonces ponente principal en importantes conferencias como la Pendulum Summit 2023 en Dublín.

En su calidad de directora general de F1 Academy, Wolff depende directamente del CEO de la F1, Stefano Domenicali.

