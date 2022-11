La FIA investigará a "Checo" Pérez por Mónaco si alguien lo pide

Cargar reproductor de audio

Sin embargo, la postura del organismo rector sobre el asunto podría cambiar si un competidor se presenta y le pide que investigue las cosas con más detalle.

La negativa de Max Verstappen a aceptar las órdenes de equipo al final del Gran Premio de Brasil de la semana pasada fue provocada por su molestia por un incidente no especificado que tuvo lugar con Sergio Pérez a principios de año.

Aunque el campeón del mundo se ha negado a dar detalles sobre el problema específico, es ampliamente aceptado en el paddock de la F1 que gira en torno al accidente de Pérez durante la última tanda de la Q3 en Mónaco en mayo.

El accidente de Pérez en la curva Portier, que se produjo unas pocas curvas después de que bloqueara y echara por tierra cualquier posibilidad de mejorar en su segunda tanda, provocó una bandera roja y significó que nadie pudo mejorar su primer tiempo de la Q3.

Eso fue especialmente frustrante para Verstappen, que parecía estar en camino de arrebatarle la pole position a Charles Leclerc, de Ferrari, en esa segunda vuelta antes de que se detuviera la sesión.

Aunque Pérez insiste en que se trató de un auténtico accidente al ir al límite, se ha renovado la atención sobre lo sucedido.

Incluso se ha sugerido que las nuevas sospechas en torno a la vuelta -y especialmente las preguntas sobre la información del acelerador en la telemetría que se ven muy diferentes en la vuelta en comparación con las salidas anteriores- podrían provocar que la FIA diera un vistazo al asunto para asegurarse de que no ocurrió nada inapropiado.

Sin embargo, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, dijo que, sin ninguna queja formal sobre el asunto, no había necesidad de que el organismo rector interviniera.

"No hubo nadie que dijera que queremos investigarlo por nuestra parte", explicó en declaraciones a algunos medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com, en el Gran Premio de Abu Dhabi.

Mohammed ben Sulayem, presidente de la FIA, habla con el director del equipo Red Bull Racing, Christian Horner, y con Max Verstappen, de Red Bull Racing Photo by: Motorsport Images

"Pero si hay algo que investigar, estamos más que contentos. Una cosa realmente diría, no soy tímido ni tengo miedo de llevar a cabo o entrar en el tema si hay un problema. No me voy a esconder".

"Incluso levantaré la mano y diré (si) hay un problema con la FIA. De lo contrario, si no puedo hacerlo, nunca mejorará y nunca evolucionará. Eso lo puedo garantizar".

Un accidente deliberado para bloquear la pista en la clasificación podría considerarse una grave infracción de las normas.

El artículo 37.5 del reglamento deportivo de la F1 dice: "Cualquier piloto que participe en una sesión de entrenamientos y que, en opinión de los comisarios, se detenga innecesariamente en el circuito o impida innecesariamente a otro piloto, estará sujeto a las sanciones mencionadas en el artículo 37.4".

Además, podría argumentarse que chocar deliberadamente para sacar la bandera roja de una sesión podría considerarse antideportivo.

El artículo 12.2.1.c del Código Deportivo Internacional de la FIA establece que se producirá una infracción si hay: "Cualquier conducta fraudulenta o cualquier acto perjudicial para los intereses de cualquier Competición o para los intereses del deporte motor en general".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!