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FIA mantiene Qatar y Abu Dhabi para la F1; Imola abandona sus preparativos de contingencia

A primera hora de la tarde de hoy llegó la noticia que ya estaba en el aire desde hacía algunos días. Imola no acogerá el último gran premio de la temporada 2026 de Fórmula 1. Qatar y Abu Dhabi siguen, en cualquier caso, en duda.

Giacomo Rauli

Publicado: 10 nov 2026, 13:03

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Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola

Foto de: Franco Nugnes

"Este gran premio no se debe hacer". Hemos decidido echar mano de un baluarte de la literatura italiana y mundial para expresar lo que ya se respiraba en el ambiente desde hacía varios días: Imola no albergará la última cita del Mundial 2026 de Fórmula 1.

El Autódromo Enzo e Dino Ferrari era el principal candidato para reemplazar al Gran Premio de Abu Dabi y bajar el telón de la presente temporada, convirtiéndose además en el escenario perfecto para coronar al ya flamante campeón mundial, Andrea Kimi Antonelli, en la Emilia-Romaña.

El anuncio sobre la sustitución de Abu Dabi se esperaba desde hacía semanas, pero la fecha límite fue pospuesta en repetidas ocasiones, mientras los promotores de Abu Dabi hacían todo lo posible para no perder la oportunidad de realizar la competencia.

"Estamos listos para llevar a cabo los eventos de Qatar y Abu Dabi", escribió hoy Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, en una publicación en su cuenta de Instagram. "Estamos completamente comprometidos y preparados para celebrar dos grandes fines de semana y una conclusión espectacular del Mundial 2026 de Fórmula 1".

"Esperamos con ansias dar la bienvenida a los pilotos, equipos y aficionados en dos circuitos icónicos para un final de temporada inolvidable. Nos vemos en la parrilla", concluyó Ben Sulayem.

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El Gran Premio de Qatar de MotoGP, que transcurrió sin ningún tipo de contratiempo, dio probablemente el golpe de gracia a las aspiraciones de Imola. Los reportes desde Lusail fueron positivos, lo cual sin duda ayudará a los promotores del evento de la Fórmula 1.

La situación en Medio Oriente se mantiene en un punto crítico, pero nada puso en duda la realización de la antepenúltima fecha del Motomondiale en Lusail. Además, aunque Trump perdió de manera contundente las elecciones de medio término en Estados Unidos, el presidente no ha tomado la decisión —al menos hasta el día de hoy— de intensificar los ataques en la región.

En resumen, los Grandes Premios de Qatar y Abu Dabi se mantienen en el calendario y, a día de hoy, se llevarán a cabo. Sin embargo, a pesar de haber descartado la alternativa de Imola, las dos competencias en Medio Oriente aún no cuentan con la certeza absoluta de celebrarse.

De hecho, estas citas podrían cancelarse si la situación militar llegase a empeorar. Según ha podido saber Motorsport.com, si desde hoy y hasta el Gran Premio de Las Vegas (que se disputará en poco menos de dos semanas en Nevada) no ocurre ningún incidente en Qatar o Abu Dabi, los eventos se realizarán según lo planeado. No obstante, al día de hoy, el signo de interrogación sobre ambas competencias continúa presente.

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