La FIA no adelantará la entrega del trofeo de campeón de F1

Mientras que otros grandes acontecimientos deportivos -como la Copa del Mundo de fútbol, Wimbledon o el Super Bowl- culminan con la entrega de los trofeos al final del evento, la F1 siempre ha hecho las cosas de otra manera.

Su reglamento estipula desde hace tiempo que los campeones sólo se coronan en la Gala de Premios de la FIA, que se celebra al final de la temporada. Es obligatorio que asistan los pilotos que hayan terminado entre los tres primeros de la clasificación.

El auge de la audiencia de la F1 y su deseo de atraer a nuevos aficionados ha llevado a algunos a pedir un cambio de planteamiento, y que el trofeo se entregue al piloto la noche en que se asegure el título.

Si esto fuera así, Max Verstappen habría recibido el premio en Qatar el sábado por la noche, después de proclamarse campeón de 2023.

Pero el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha echado agua fría sobre la idea de un cambio de enfoque y dice que hay muy buenas razones por las que el campeón de F1 debe esperar.

En particular, cree que el hecho de que el campeón de F1 sea coronado en la gala hace que sea una noche especial para otros ganadores de la FIA, y ayuda a inspirar a la próxima generación de talentos.

"Es la noche de los campeones", dijo a algunos medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com, en Qatar.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2º clasificado y campeón del mundo de pilotos 2023, recibe su trofeo de la carrera Sprint de manos de Mohammed bin Sulayem, presidente de la FIA. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Cuando gané por primera vez mi campeonato (del Rally de Oriente Medio), no se imaginanla noche en vela que pasé antes de ir a Francia, estar en París, ir al Concorde y que me dieran un trofeo".

"Incluso ahora siento que se me erizan los pelos (del brazo), porque recuerdo que era muy joven, tenía 25 años. Ir allí es lo que uno sueña, y así lo ven también los otros jóvenes".

"Es la noche de los campeones, en la que los jóvenes pueden ver al ganador, al campeón de F1. Y ese es el ídolo para ellos. ¿Quieres que me asegure de que el sueño no se haga realidad? No".

Ben Sulayem creía que entregar el trofeo de F1 de la forma en que siempre se ha hecho contribuía a su legado histórico.

Hablando en un contexto de tensiones entre la FIA y la FOM sobre la oferta de Andretti para unirse a la parrilla de F1, Ben Sulayem dijo que la relevancia del campeonato seguía siendo tan fuerte como siempre.

"Todo esto de la división y de ir a los tribunales, ¿qué pasaría entonces, que se crearía otro campeonato vacío? ¿Sin (Juan Manuel) Fangio? ¿No tiene a Michael Schumacher? No tiene a todos estos ganadores.

"Si eres un piloto, quieres ser como alguien. Así que, para ellos, llegar a ese día, de la noche de los campeones, créeme, es un sueño para ellos".

"Entiendo tu punto de vista, pero les damos algo y les damos algo grande".

El propio Verstappen dijo que no le preocupaba demasiado tener que esperar para tener en sus manos el trofeo de pilotos, sobre todo porque ya tenía dos réplicas.

"No pasa nada, son iguales", dijo. "Tengo dos en casa, así que no van a cambiar. Sólo tiene un nombre más. Pero no pasa nada, puedo esperar un poco. Sí, tengo una al lado de mi equipo de simulador y otra al lado de la tele".

