FIA absuelve a Lando Norris tras su choque con Oscar Piastri en el sprint de Singapur
Los comisarios de la FIA determinaron no aplicar sanciones a Lando Norris tras su incidente con Oscar Piastri.
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
El final de la carrera sprint del Gran Premio de Singapur fue un drama para McLaren cuando un ataque por el interior por parte de Lando Norris sobre su compañero Oscar Piastri provocó el abandono del australiano, mientras que al campeón del mundo descendió al octavo.
Hasta antes del contacto, Norris estaba en quinto con Piastri en cuarto, ambos presionando al Ferrari de Charles Leclerc. Los comisarios de la FIA determinaron llamar a los dos pilotos para realizar una investigación.
Justo cuando la clasificación definitiva iniciaba la noche del sábado, la FIA determinó no aplicar ninguna sanción a Lando Norris con lo que el inglés conservó el punto logrado horas antes.
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren
Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
La explicación completa de la FIA sobre el incidente entre Norris y Piastri
Tras escuchar las declaraciones de Lando Norris, Oscar Piastri y los representantes de McLaren, además de analizar la telemetría y los videos a bordo, el cuerpo de comisarios emitió el siguiente comunicado.
"El piloto del auto 1 (Lando Norris) intentó el rebase sobre el auto 81 (Oscar Piastri) por el interior en la curva 5. Ocurrió una colisión en el vértice. El piloto del auto 81 explicó que no esperaba que el auto 1 intentara un rebase y, tras girar, notó al auto 1 por el interior e intentó dejar espacio.
“Norris declaró que vio una oportunidad de adelantamiento. Dijo que el eje delantero de su auto estaba por delante del espejo del de Piastri antes del vértice y, por lo tanto, esperaba que le dejaran espacio.
“Al acercarse al vértice, el espacio fue menor del que había anticipado, por lo que tuvo que utilizar el bordillo interior y frenar, ocurriendo la colisión. Los comisarios consideraron que ambos pilotos contribuyeron al incidente y que ninguno tuvo la culpa total o predominantemente de la colisión. Por lo tanto, los comisarios determinaron no tomar más acciones", detalló el comunicado de la FIA.
Comparte o guarda esta historia
Los comisarios convocan a Norris, que justifica su choque con Piastri en Singapur
Piastri mantiene la calma pese al costoso incidente interno de McLaren en la sprint de Singapur
Lando Norris: "No hay excusa" para la diferencia con Oscar Piastri en Singapur
Mercedes, Red Bull y McLaren, los únicos equipos que presentan novedades en Singapur
Oscar Piastri sostiene que Red Bull ahora es “la referencia de la parrilla” en la F1 2026
McLaren hace cambios para Singapur tras los problemas de motor de Lando Norris
Últimas noticias
Así vivimos la clasificación del GP de Singapur de F1 2026 en Marina Bay
Colapinto queda desconcertado con su Alpine tras la clasificación en Singapur: "Fue un desastre"
Checo Pérez admite que Cadillac tiene pocas opciones en Singapur: "Estamos demasiado lejos"
Los resultados completos de la clasificación para el GP de Singapur de F1 2026
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados