La FIA nombra a un Comisionado para la F1 para dirigir las mejoras

El ex periodista de F1 Dieter Rencken, que lleva varios meses trabajando como asesor del presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, asumirá el cargo con efecto inmediato.

Se entiende que Rencken informará directamente a Ben Sulayem, y se le ha encomendado la tarea de ayudar en la formulación y aplicación de mejoras para la F1.

Además, colaborará en los debates sobre el nuevo Acuerdo de la Concordia, el documento por el que se rige la F1, que se espera que entre en vigor en 2026.

La idea de que la FIA cuente con un comisionado específico para la F1 es algo de lo que se ha hablado en varias ocasiones en el pasado, y el anterior presidente de la FIA, Jean Todt, lo incluyó en su manifiesto cuando asumió el cargo por primera vez en 2009.

Sin embargo, los planes se abandonaron posteriormente por dos motivos distintos.

En primer lugar, a Todt le resultó imposible encontrar al candidato adecuado porque, al ser una organización sin ánimo de lucro, la FIA no podía permitirse pagar lo suficiente por los mejores candidatos.

Hablando en ese momento, Todt dijo: "Necesitamos encontrar a alguien que esté dispuesto a dar su tiempo, con su capacidad, casi gratuitamente".

"Es algo que dificulta la elección, pero estamos en un punto bastante bueno, y para mí prefiero esperar unos meses y tener el perfil que quiero encontrar antes que apresurarme a cubrir el puesto".

Al final, Todt abandonó por completo la idea porque consideraba que el papel de comisionado no era necesario mientras el jefe supremo de la F1, Bernie Ecclestone, dirigiera con tanta fuerza la Comisión de la F1.

Sin embargo, el mes pasado, el sucesor de Todt, Ben Sulayem, habló de la necesidad de tener a más gente trabajando a su alrededor, al tiempo que declaraba su confianza en quienes iban a dirigir las negociaciones para el Acuerdo de la Concordia.

"No es cosa de uno solo", dijo. "Siempre acudo a nuestro equipo. Si me hubieran preguntado hace seis meses, habría dicho que no tengo un buen equipo para negociar esto".

"Tenemos un buen [departamento técnico] monoplaza, tenemos todo eso. Pero cuando se trata de negociar, la negociación no es la gente técnica: la gente técnica tiene que ver con los restrictores, con el sonido, con las unidades de potencia. Eso no existe con la parte comercial.

"Así que hoy tengo un buen equipo. Es bueno empezar ahora. Pero nuestra casa no está en llamas. Y el nuevo Acuerdo de la Concordia debe ser justo para las tres partes interesadas: FIA, FOM y los 10 equipos, si todavía están allí. Ahí es donde creo que nos sentiremos bien".