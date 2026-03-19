La FIA ha nombrado a un nuevo subdirector de carrera en la Fórmula 1, promocionando a Paul Burns al cargo para trabajar junto al actual director principal, Rui Marques.

Esto se produce tras la salida de Claire Dubbelman de la FIA a comienzos de 2026 para unirse a la Federación Saudí de Automovilismo y Motociclismo, dejando vacante el puesto de subdirector en las dos primeras fechas de la temporada.

Desde entonces, la FIA ha promovido a Burns, quien cuenta con experiencia en un rol similar, tras haberse desempeñado como asistente del director de carrera de la F2 durante 2025 y en las categorías F4 y Fórmula Regional en el Gran Premio de Macao.

El norirlandés trabajó en Formula One Management como parte de su equipo de cronometraje, donde participó en la validación de los resultados en los grandes premios. Antes de eso, había trabajado en cronometraje en diversos circuitos del Reino Unido e Irlanda.

Se incorporó a la FIA en 2023, integrándose en su equipo de operaciones de carrera de F1 antes de asumir funciones operativas en las categorías junior.

En una publicación en Instagram, Dubbelman explicó los motivos de su salida de la FIA a principios de este año, afirmando que "no decir nada deja lugar a la especulación", quizá para distanciar su propia salida de una serie de bajas más mediáticas dentro de la FIA en los últimos años.

Claire Dubbelman, ex subdirectora de carrera de la FIA Photo by: Li Chao Paddocker - NurPhoto - Getty Images

"Después de casi una década en la FIA, sentí que había llegado a un punto en el que había aprovechado al máximo cada oportunidad disponible para mí dentro de la organización", escribió.

"Este cambio no se trata de alejarme de la FIA, sino de asumir un rol en un nuevo entorno que me desafía en el siguiente nivel.

"Me brinda una perspectiva para contribuir y desarrollar el deporte de una manera que no veía posible en mi puesto anterior. Estoy genuinamente entusiasmada por estar en Arabia Saudita y hay muchas oportunidades aquí.

"Al estar aquí, siento que soy parte de su futuro, ayudando a la Federación Saudí de Automovilismo a allanar el camino; facilitando el talento y la infraestructura para que el deporte prospere."