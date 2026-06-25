La FIA obliga a Mercedes a modificar su difusor en Austria tras quejas de los rivales

Mercedes ha hecho 'ajustes menores' al difusor que introdujo en Montreal. Tras el fin de semana de F1 en Barcelona, la FIA emitió una directiva técnica, hoy en día denominada documento de la FIA

Mercedes llegó al Gran Premio de Canadá con su primer gran paquete de mejoras de la temporada. El equipo del líder del campeonato, Kimi Antonelli, y George Russell revisó, entre otras cosas, el alerón delantero y el suelo, aunque sus rivales también se interesaron por varias soluciones en la parte trasera del W17.

El difusor trasero de Mercedes en Montreal. Photo by: Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images

Desde los test de invierno, los equipos han estado intentando encontrar formas ingeniosas de ampliar el difusor, por ejemplo introduciendo extensiones unidas directamente a la estructura de impacto trasera. Hacer que el difusor funcione de la forma más eficaz posible es un aspecto crucial, especialmente ahora que la generación actual de coches depende menos del efecto suelo.

El difusor que Mercedes introdujo en Montreal llamó especialmente la atención por varios añadidos en su sección superior, en forma de perfiles similares a púas. Mercedes añadió perfiles dentados a lo largo de la sección superior del difusor del W17, cubriendo más de la mitad de su anchura. Su propósito era, en la práctica, ampliar el difusor y potenciar su efecto.

Después de que Ferrari y varios otros rivales detectaran la solución, la Scuderia pidió aclaraciones a la FIA y planteó la cuestión de si se le permitiría desarrollar un diseño similar, pero no recibió luz verde para hacerlo.

Motorsport.com ha sabido que la FIA quiso ahora principalmente aclarar su postura, ya que la mejora de Mercedes podría abrir la puerta a soluciones más creativas con las que el organismo rector no se sentiría cómodo.

Eso dio lugar a una directiva técnica tras el Gran Premio de Barcelona, un documento que entra en vigor a partir del fin de semana del Gran Premio de Austria.

A partir de 2026, dicho documento se denomina documento de la FIA en lugar de directiva técnica, aunque eso es solo por motivos de coherencia, ya que un documento de la FIA puede cubrir todos los ámbitos, desde cuestiones deportivas hasta técnicas.

Mercedes ha reconocido que, de acuerdo con las nuevas directrices emitidas tras Barcelona, fueron necesarios algunos 'ajustes menores' en el difusor, y esos cambios ya eran visibles durante el día de prensa en Austria en varias fotos.

Las extensiones del difusor siguen estando en el W17 hasta cierto punto, pero sin el perfil similar a púas. Además de Mercedes, también se ha pedido a Racing Bulls que cambie sus extensiones del difusor.

La situación actual todavía deja cierto margen para explorar esta área de una forma menos extrema, algo que han confirmado otros equipos del paddock. Explican que, si bien la forma en que Mercedes implementó el truco en su difusor con especificación de Montreal está ahora prohibida, prácticamente todos los equipos siguen explorando maneras de ampliar eficazmente el difusor.

Eso también puede verse en imágenes del monoplaza de 2026 de Ferrari. Esas soluciones —al igual que la especificación revisada de Mercedes para Austria— están dentro de los límites de lo permitido, aunque la FIA quería cerrar la puerta a diseños más extremos de cara al futuro.