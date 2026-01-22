El organismo rector de la Fórmula 1, la FIA, afirma que está interesada en resolver la primera gran controversia técnica de la serie antes de que comience la era 2026 en Australia.

Varios fabricantes creen que Mercedes y Red Bull Powertrains han ideado un método para explotar de manera astuta el reglamento de unidades de potencia de la F1 2026, que establece una relación de compresión de 16:1, reducida respecto a 18:1 del año pasado.

Esa relación de compresión se mide cuando el motor está apagado y, por lo tanto, frío, mientras que se cree que Mercedes y Red Bull han encontrado una manera de hacer que sus motores funcionen en la pista con relaciones de compresión más altas, utilizando materiales que se expanden con el calor.

El asunto se discutirá entre los equipos y la FIA el jueves, y varias partes instan a la FIA a tomar medidas si se considera que las reglas no se están interpretando de manera justa por todos los fabricantes.

"Tenemos que, como hacemos, confiar en que la FIA tomará las decisiones correctas aquí", dijo James Key, director técnico de Audi, durante la presentación del coche 2026 del equipo.

"Son regulaciones nuevas. Debe existir igualdad de condiciones. Si alguien inventa un difusor ingenioso y dices que no es correcto, nadie más puede tenerlo, pero tú sí puedes usarlo el resto del año. No tiene sentido. Nunca lo aceptaríamos".

Honda y Audi se encuentran entre las partes preocupadas por el truco de la relación de compresión en la F1 2026 Photo by: Honda

Lo que complica el asunto es que ya es demasiado tarde para que los fabricantes realicen cambios de hardware para 2026, por lo que, si las regulaciones no se están infringiendo realmente, parecería que cualquier ventaja de rendimiento derivada del truco de la relación de compresión —que se estima en dos a tres décimas de segundo por vuelta, según el circuito— estará vigente hasta 2027.

Hablando en exclusiva con Motorsport.com durante el Autosport Business Exchange en Londres, el director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, afirmó que la organización estaba interesada en resolver el asunto antes del inicio de la nueva temporada.

"Creo que es obvio que debemos tener cuidado con este tipo de cuestiones", dijo Tombazis. "En comparación con el pasado, somos mucho más conscientes de que queremos que los equipos tengan la misma interpretación del reglamento. No queremos que gane alguien que simplemente tuvo una interpretación astuta, si se me permite, o que no necesariamente fue inteligente, sino que simplemente ignoró ciertos aspectos o pasó por alto otras cosas.

"Así que estamos muy interesados en evitar estas controversias y asegurarnos de que, cuando la gente salga a competir, entienda las reglas exactamente de la misma manera.

"Inevitablemente, cuando hay un reglamento completamente nuevo, surgen ciertas cosas, y consideramos que es nuestra responsabilidad resolver estos asuntos antes de la primera carrera".

Tombazis señaló que es inevitable que surjan sorpresas al inicio de un ciclo de reglamentación radicalmente nuevo, tal como ocurrió con el fenómeno del porpoising, que pasó desapercibido hasta la víspera de la temporada 2022.

"Siempre habrá algunos problemas que necesitan resolverse y que no hemos previsto adecuadamente", dijo. "Volviendo al ejemplo específico, cada equipo tiene alrededor de 80 aerodinamicistas, así que tal vez los 10 equipos juntos sumen unos 800 aerodinamicistas, más tres en la FIA, esa es la proporción de fuerza laboral. Pero ninguno de esos 800 lo detectó antes de que sucediera, así que fue una sorpresa para toda la industria.

"Pero diría que, en general, logramos tenerlo bajo cierto control antes de la primera carrera de 2022 —no eliminado— y supongo que se convirtió en un tema menor a mitad de temporada. Así que creo que toda la industria y la FIA tienen un buen historial en cuanto a reaccionar ante problemas. Si surgen este tipo de cuestiones, creo que sabemos cómo manejarlas.

"Contamos con mucha gente capacitada, herramientas de simulación, colaboramos mucho con los equipos, así que si surge algo, por supuesto que actuaremos".