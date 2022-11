FIA rechaza acusaciones de filtración a favor de Mercedes en la F1

La reciente polémica sobre el límite de costes de la F1 en torno a Red Bull suscitó nuevos interrogantes sobre la gestión de la máxima categoría por parte de la FIA.

En particular, Red Bull expresó su preocupación por el hecho de que la información confidencial sobre el incumplimiento del límite de costes, tanto por su parte como por la de Aston Martin, se filtrara a los demás equipos ya en el Gran Premio de Singapur de septiembre.

El director de Red Bull, Christian Horner, dijo: "Las acusaciones hechas en Singapur fueron extremadamente molestas para todos los miembros del personal, todos nuestros socios, todos los involucrados dentro de Red Bull".

"Obviamente, cualquier forma de filtración es enormemente preocupante. Es algo que esperamos que se investigue".

Helmut Marko, asesor de Red Bull, sugirió más tarde y con descaro a la televisión alemana lo "extraño" que resultaba que la información saliera a la luz cuandou el proceso de limitación de costes lo supervisaba para la FIA la ex abogada de Mercedes Shaila-Ann Rao.

La abogada se incorporó a la FIA a principios de este año, convirtiéndose en secretaria general interina del deporte motor, lo que suscitó cierta preocupación entre los equipos rivales por sus anteriores vínculos con Mercedes.

Sin embargo, en su intervención en el Gran Premio de Abu Dhabi, Ben Sulayem descartó que tuviera alguna preferencia por Mercedes y respondió a las especulaciones de que la abogada podría dejar pronto su puesto mientras se prepara un sustituto permanente.

"Su cargo es de secretaria general interina, y lo de interina... ¿qué significa interina?", explicó.

"Shaila-Ann me ha apoyado mucho. Se nota su inteligencia a la hora de tomar grandes decisiones por mí".

Mohammed bin Sulayem, President, FIA, congratulates Max Verstappen, Red Bull Racing, on the grid after Qualifying

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images