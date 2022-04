FIA recuerda a pilotos de F1 prohibición de llevar joyería

La norma, que forma parte del artículo 5 del tercer capítulo del Apéndice L del Código Deportivo Internacional del organismo rector, fue una de las que destacaron en las notas de la cita en Melbourne publicadas por el director de carrera, Niels Wittich.

El texto completo de la norma es el siguiente: "El uso de joyas en forma de piercing en el cuerpo o de cadenas metálicas en el cuello está prohibido durante la competición y, por tanto, puede ser controlado antes de la salida".

Este recordatorio antes de la prueba de este este fin de semana en Australia no es una nueva medida drástica contra los piercings o las cadenas, ya que desde hace mucho tiempo, los comisarios pueden actuar si descubren que los pilotos están dentro de sus coches con algo de ello en su cuerpo.

La FIA promovió por primera vez lo que se describió como "una prohibición inmediata del uso de joyas (piercing y cadenas) por parte de los participantes de carreras y rallies" en 2005, y la norma se adoptó posteriormente en el ISC.

Motorsport.com entiende que la medida de Melbourne no responde a un caso específico de un determinado piloto que haya sido visto llevando joyas o dejándose un piercing al volante de su monoplaza de Fórmula 1 durante la temporada 2022.

Wittich, que sustituyó a Michael Masi como director de carrera para el presente curso, en un acuerdo de alternancia con Eduardo Freitas, está interesado en garantizar que estas normas se cumplan para reducir el riesgo de que un piloto sufra una lesión en un accidente grave, en el contexto del violento choque de Romain Grosjean en el GP de Sakhir de 2020.

Parece que esto está relacionado con el hecho de que varios pilotos de la parrilla han sido descubiertos llevando joyas -incluyendo anillos y pulseras- cuando están en sus coches, lo que podría incluso dificultar la extracción rápida del cockpit en un accidente.

George Russell, Mercedes-AMG, Max Verstappen, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Ferrari, the other drivers on the grid prior to the start

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images