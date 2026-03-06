Esto se debe a que en numerosas ocasiones los comisarios han sido criticados por utilizar estas directrices como si fueran un dogma, en lugar de solo como una base para ayudar a llegar a una decisión bien razonada.

Brasil el año pasado fue el mayor ejemplo de ello, ya que los comisarios responsabilizaron a Oscar Piastri de provocar una colisión entre tres coches con Kimi Antonelli y Charles Leclerc en la curva 1, lo que le valió una penalización de 10 segundos.

El piloto de McLaren estaba por el interior, pero bloqueó su neumático delantero izquierdo y se deslizó hacia Antonelli, quien posteriormente golpeó a Leclerc, dejando a la Ferrari con daños terminales.

Los comisarios consideraron que Piastri no estaba lo suficientemente emparejado, que su bloqueo indicaba una maniobra demasiado ambiciosa y que, de acuerdo con las reglas, la penalización era correcta.

Pero aun así fue una decisión controvertida porque al observar la acción quedaba claro que Piastri no causó completamente la colisión, y muchos en la parrilla afirmaron que Antonelli le cerró la puerta rápidamente.

Oscar Piastri, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Esto generó confusión y Carlos Sainz, en particular, lo comparó con varios de sus propios incidentes durante la temporada 2025.

Esto, junto con otras decisiones controvertidas del año pasado, llevó a una reunión entre equipos, pilotos y la FIA en la penúltima ronda en Qatar, y el resultado se refleja en las nuevas directrices ajustadas.

Uno de los cambios más importantes se refiere a un bloqueo de frenos, que ya no implica automáticamente que un piloto haya perdido el control, ya que su aparición puede deberse en realidad a las "leyes de la física" o simplemente a un intento de evitar a otro coche.

Eso es algo que Piastri intentó argumentar en Interlagos y otro de sus puntos fue que él no podía simplemente "desaparecer", ya que toda la secuencia ocurrió en cuestión de segundos.

Así que ahora los comisarios reconocerán que en una maniobra de ataque, una vez que un coche ha ganado el derecho a la curva, el otro no puede simplemente "desaparecer", pudiendo variar el vértice dependiendo de la línea de carrera y de la naturaleza de la curva.

También se han aplicado cambios al sistema de puntos de penalización, que ahora solo se otorgarán por "acciones peligrosas, imprudentes o aparentemente deliberadas que resulten en una colisión", o "por otro comportamiento inaceptable o antideportivo". Piastri, por ejemplo, recibió dos puntos de penalización por el incidente del año pasado.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

En otros apartados, ahora hay directrices más estrictas sobre los pilotos que se defienden y se salen de la pista. Esto se debe a que en varias ocasiones un coche atacante por el exterior podía ser empujado fuera de la pista y eso se consideraba un incidente de carrera —un ejemplo fue la defensa de Max Verstappen frente a Lewis Hamilton en el Gran Premio de Brasil de 2021.

Pero ahora las directrices establecen: "Si, mientras defiende una posición, un coche abandona la pista [o corta una chicana] y se reincorpora en la misma posición, los comisarios generalmente considerarán que ha obtenido una ventaja duradera.

"Por lo tanto, por lo general, la posición deberá ser cedida. Será discreción exclusiva de los comisarios determinar si el piloto de un coche está 'defendiendo una posición'."

