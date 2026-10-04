La FIA ha explicado por qué los monoplazas de Fórmula 1 sufrieron problemas técnicos antes de la largada del Gran Premio de Bahréin, celebrado el domingo en Malasia.

La largada de la carrera de Sepang se retrasó 40 minutos debido a un fuerte aguacero; luego, una caótica vuelta de formación vio cómo Max Verstappen y Lewis Hamilton, que largaban desde la primera fila, sufrían un fallo que dejó sin efecto el accionamiento del acelerador, mientras numerosos coches quedaban detenidos poco después. Esto generó que se mostrara la bandera roja.

Sergio Pérez calificó la situación de "inaceptable"; Lando Norris la describió como "simplemente horrible" y señaló que era una prueba de que "no deberíamos tener nada de eso, en lo que respecta a la parte electrónica", dado que estaba relacionado con la nueva motorización de la Fórmula 1, que cuenta con un 47 % de potencia eléctrica.

Nikolas Tombazis, responsable de monoplazas de la FIA, ha explicado ahora que, dado que la F1 nunca había disputado una carrera en condiciones de lluvia real esta temporada, se vio sorprendida por la reacción de la unidad de potencia ante los coches que circulaban a una velocidad extremadamente lenta en ese momento. Por lo tanto, hubo que realizar una actualización de software, lo que provocó un retraso de 53 minutos para reanudar la carrera.

"No conseguimos probar el software tan a fondo como nos hubiera gustado, porque este año ha habido muy pocas sesiones en pista mojada, y se dio una combinación de circunstancias que provocó que se activara este fallo", explicó Tombazis.

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"Básicamente, en la vuelta de formación, algunos coches circulaban muy despacio, casi hasta detenerse. Se produjo una especie de efecto acordeón entre los coches, y algunos de ellos casi se detuvieron por completo. Y ese fallo impidió que se restableciera la potencia y que los coches volvieran a arrancar. Creo que si hubiéramos tenido un poco más de tiempo de pruebas, probablemente habríamos conseguido detectarlo a tiempo y no habríamos tenido que enfrentarnos a una situación así".

Tombazis elogió la reacción de la FIA a la hora de solucionar el problema lo antes posible.

"En cuanto se produjo el problema, nuestros chicos se dieron cuenta muy rápidamente de lo que estaba pasando y tuvieron que trabajar bajo una gran presión de tiempo para preparar una actualización del software, que se envió a los equipos, y estos tuvieron que instalarla en sus coches", añadió. "Todo eso llevó unos 20 minutos. Puede que a los espectadores que esperaban la carrera y al resto del mundo les parecieran cinco horas, lo cual es comprensible, y lo sentimos mucho. Pero creo que fue una reacción bastante rápida, teniendo en cuenta el problema".

No todo el mundo se mostró tan molesto por los problemas que sufrieron algunos coches; Fernando Alonso, que terminó octavo, bromeó al final de una jornada inusualmente buena para Aston Martin-Honda: "Este año he tenido un 50 % de abandonos, pero nunca han parado la carrera por nuestra culpa".