Todt: Ferrari es quien no quiere revelar detalles de su sanción

El presidente de la FIA, Jean Todt, dice que le encantaría revelar los detalles sobre la polémica en torno al motor Ferrari y la sanción impuesta, pero no puede hacerlo porque el equipo italiano no lo permite.

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com por primera vez desde que estalló el polémico 'pacto privado' entre la FIA y Ferrari, Todt dijo que tiene las manos respecto a lo que pueed decir.

Deja claro que la FIA hizo lo correcto al permitir que el acuerdo saliera a la luz en lugar de mantenerlo oculto, y revela que pidió a los rivales de Ferrari que aportaran pruebas a sus protestas.

"Si me preguntas, me encantaría poder dar todos los detalles de la situación, pero ellos [Ferrari] se opusieron", explicó Todt. “Entonces... han sido sancionados, pero no podemos dar los detalles de la sanción".

“Y claramente podríamos no haber dicho nada. Pero creímos que habría estado mal no revelar que se había estudiado el caso Ferrari y que había habido una sanción por lo que creímos que hicieron ilegal".

"Sinceramente, es simple. Muy simple. Nos hemos esforzado mucho para alcanzar conclusiones sobre en lo que ellos [los equipos] no están de acuerdo".

"Desgraciadamente es en gran medida un tema relacionado con asuntos técnicos, porque nuestros técnicos nos dicen que no pueden demostrar con tanta seguridad como deberían que hicieron algo ilegal".

Siete equipos escribieron a Todt a raíz del anuncio de la FIA/Ferrari expresando su desacuerdo por el pacto y advirtiendo de que podrían tomar acciones legales.

Desde entonces, Mercedes se ha ido quedando a un lado, dejando a Red Bull, Renault, McLaren, Williams, Racing Point y AlphaTauri solos ante posibles nuevos pasos.

Todt ha respondido a las cartas escritas por los equipos, explicando por qué cree que la FIA actuó en el mejor interés de la categoría, pero dice que no puede aportar una mayor transparencia.

"He hablado individualmente con algunos de los siete equipos", añadió. “Uno de ellos [Mercedes] decidió no seguir adelante, a pesar de haber sido uno de los líderes".

“Desde entonces nunca escuché más opiniones. Leí en la prensa que era una discusión entre dos presidentes".

“Recibí una carta en respuesta a la mía, donde confirmaron que entendían la posición de la FIA".

"Pero eso no significaba que estuvieran conformes con la posición de la FIA, y les encantaría que Ferrari permitiera mayor visibilidad del caso, lo que a mí también me encantaría. Pero no podemos", concluyó.